Michelangelo: scoperto un ritratto celato dietro un disegno

di Redazione 16/03/2018

L'arte nasconde tanti segreti e misteri, e forse uno è stato svelato e ha come protagonista l'artista Michelangelo. Michelangelo, nascosto un suo ritratto? Pare che forse Michelangelo abbia potuto nascondere una sua caricatura nel ritratto dell'amica nonché nota poetessa Vittoria Colonna. Il ritratto è stato eseguito nel 1525 e oggi risulta conservato al British Museum di Londra. Il disegno rappresenta la piccola sagoma di un uomo intento a dipingere, quella che viene fuori se si osserva attentamente i tratti di penna che delineano le pieghe dell'abito della nobildonna, all'altezza dell'addome. Questo è quanto è emerso dallo studio pubblicato sulla rivista Clinical Anatomy da Deivis de Campos, dell'Università federale di Scienze della salute di Porto Alegre, in Brasile. Michelangelo, Caricatura nascosta dietro un disegno? L'artista aveva nascosto la sua autocaricatura nel 1509 a lato di un sonetto dedicato all'amico Giovanni da Pistoia: in quel primo schizzo, Michelangelo si era raffigurato in posizione eretta, mentre era intento a dipingere la Cappella Sistina. Invece nel ritratto di Vittoria Colonna si sarebbe disegnato col corpo sporto in avanti ad angolo acuto, come se fosse proprio quel Michelangelo a dipingere tutto il ritratto. Secondo Deivis de Campos, l'autocaricatura potrebbe essere una 'firma' nascosta dell'artista, e potrebbe dare delle preziose informazioni circa la sua corporatura e lo stato di salute a quel tempo. La scoperta viene dunque considerata un altro passo avanti nella caccia al tesoro che i ricercatori hanno deciso di fare allo scopo di scovare disegni e simboli nascosti nelle opere di Michelangelo. Appena un anno fa, il gruppo di Deivis de Campos aveva scovato alcuni simboli pagani che si riferiscono all'anatomia dell'apparato riproduttivo femminile nelle Cappelle Medicee a Firenze.

