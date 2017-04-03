Home Salute Dieta vegana, carcere per chi la impone a minori di 16 anni: la proposta di legge

di Redazione 03/04/2017

Una punizione esemplare per i genitori che impongono ai figli minorenni la dieta vegana. E' quanto viene previsto dalla proposta di legge presentata dalla deputata di Forza Italia Elvira Savino, la quale prevede il carcere fino a 6 anni per i genitori che appunto fanno seguire una dieta vegana ai figli minori di 16 anni, più una pena di ulteriori 12 mesi se il figlio è minore di 3 anni. Non è la prima volta infatti che, come riportati dai giornali, i medici riscontrano nei più piccoli problemi alla salute legati principalmente ad una alimentazione scarna di determinate proteine, quali quelle derivanti da latte e carne. Secondo la deputata di Forza Italia, promotrice della proposta di legge, la dieta vegana non figurerebbe tra le diete utili per una crescita sana dei più piccoli, o degli adolescenti comunque soggetti a maggiori rischi per via della tenera età. Una legge per vietare la dieta vegana ai minori di 16 anni Come si legge nella proposta di legge sulla dieta vegana, destinatario della stessa sarà "Chiunque impone o adotta nei confronti di un minore di anni 16, sottoposto alla sua responsabilità genitoriale o a lui affidato per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, una dieta alimentare priva di elementi essenziali per la crescita sana ed equilibrata". Particolare attenzione è rivolta soprattutto ai bambini che, per via della carenza nella propria alimentazione di carne e pesce, potrebbero essere maggiormente a rischio di anemia e vari problemi neurologici, rimanendo sempre "aperto il problema della carenza di vitamina B12 e di ferro eme", come si legge nella proposta di legge. In realtà nel campo medico sono diverse e discordanti le opinioni degli esperti sugli effetti derivanti dall'applicazione di una dieta vegana per i più piccoli. C'è infatti chi ritiene che, coi giusti supplementi, sarebbe in realtà possibile, ma non per questo facile, farla seguire ai bambini. E c'è invece chi sconsiglia di farlo almeno fino alla fase adolescenziale.

