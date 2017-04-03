Home Scienza e Tecnologia Offerte Aprile 2017 Tim, Vodafone e Tre: migliori prezzi e tariffe

03/04/2017

Non è una impresa facile scegliere l'operatore telefonico e le offerte da questo proposte che possano meglio soddisfare le proprie esigenze personali e di lavoro. E' per questo che vogliamo facilitarvi il lavoro di dover ricercare le offerte migliori proposte dalle varie compagnie Tim, Vodafone e Tre. In questo articolo vi forniremo le informazioni principali che potranno servirvi per scegliere le offerte più vantaggiose presenti sul mercato della telefonia mobile. Iniziamo con le offerte Tim per Aprile 2017. Le più convenienti al momento per chi passa a Tim da altro operatore o compra una nuova sim sembrano essere la Tim Special Voce, che prevede ben 500 minuti di chiamate verso tutti al costo di 10 euro ogni 4 settimane (costo di attivazione di 3 euro tranne se fatta online), e la Tim Special Voce+dati che prevede oltre ai 500 minuti di chiamate verso tutti anche 2GB di internet e smartphone incluso, con la possibilità di raddoppiare minuti e Giga attraverso la domiciliarizzazione dei rinnovi dell'offerta. Per quanto riguarda invece le Offerte Vodafone per Aprile 2017 vi segnaliamo le più conveniente attualmente disponibili. La prima è Vodafone Start che prevede 400 minuti, 100 sms e solamente 100 MB al prezzo di 10 euro ogni quattro settimane; il costo di attivazione di 15 euro è diminuito a 3 euro per i nuovi arrivati che passano a Vodafone. Per chi invece ha esigenze diverse, Vodafone Digital prevede al prezzo di 15 euro ogni 4 settimane ben 400 minuti, 100 sms e solamente 2GB di internet. Invece Vodafone Super offre al prezzo di 18 euro 400 minuti, 100 sms, 3GB e musica in streaming illimitata ogni 4 settimane. Interessanti offerte anche dalla Tre che propone con l'opzione 3 Italia All-In Start Per Te ben 400 minuti, 400 sms e 7 GB in 4G al prezzo di soli 5 euro ogni 4 settimane. Mentre spendendo 14 euro potrete avere con ALL-IN Prime Gold Edition: ogni 4 settimane minuti illimitati, 400 sms e 8 GB in 4G ogni 4 settimane con Carta Gold per andare al cinema gratis.

