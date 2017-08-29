Dieta veloce perdere 5 chili mangiando solo frutta
di Redazione
29/08/2017
L'estate sta per finir e in molti sono alla ricerca di una dieta veloce. Ma è possibile perdere 5 chili mangiando solo frutta?
Dieta veloce, conviene farla?L'arrivo di una nuova stagione è sempre sinonimo di dieta veloce, ma vi siete mai chiesti se conviene seguire questo regime alimentare? Nel momento in cui decidiamo di perdere peso lo scopo è quello di farlo il più facilmente possibile, ma non sempre una dieta veloce è la risposta a questo. Alcuni dietologi sostengono la teoria secondo la quale i chili persi troppo in fretta sono quelli che si recuperano più facilmente. Ma quanto detto non sempre rappresenta una regola... Bisogna trovare la giusta dieta veloce.
Dieta veloce, come perdere 5 chili subitoTrovare una dieta veloce sul web grazie alla quale è possibile perdere almeno 5 chili non è difficile, basta fare un piccolo zapping nei siti e il gioco è fatto! Il consiglio però resta per tutti lo stesso, ovvero quello di affidarsi a un buon nutrizionista che redigerà la dieta veloce adatta a noi. Comunque sia perdere 5 chili grazie a una dieta veloce non è impossibilitato... In casi come questi è utile limitare ai minimi termini i carboidrati e aumentare le dosi di frutta. Così facendo noterete una forte perdita di peso in circa una settimana, dettata da un'importante scarico di liquidi che si aggira intorno appunto a 5 chili.
Dieta veloce, si può perdere perso mangiando solo frutta?Quando si parla di dieta veloce molto spesso il regime alimentare è ridotto ai minimi termini... Tanto che è possibile trovare delle diete che vedono la principale presenza della frutta. Quanto detto però non significa che è possibile dimagrante mangiando solo frutta. Nel momento in cui si sceglie di seguire una dieta veloce a base di frutta state bene attenti, dato che in questa è presente una forte dose di zucchi e spesso gratis. Durante una dieta veloce ad esempio è consigliabile mangiare dell'anguria, ma sempre e comunque accostandola ai carboidrati.
Articolo Precedente
Sarahah spia la rubrica e copia i dati: privacy in pericolo?
Articolo Successivo
Marche: ostetrica si ammala di morbillo, non era vaccinata
Redazione