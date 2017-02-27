Dieta del supermetabolismo: come perdere 10 kg in un mese

La dieta del supermetabolismo è un regime alimentare diviso in tre fasi e sfrutta il potere degli alimenti per perdere peso. Accelerando il metabolismo si possono avere i primi risultati visibili in 7 gg dall’inizio della dieta e dopo solo un mese potrete perdere 10 kg e non riacquistarli più. La dieta veloce che vi proponiamo oggi è stata studiata dalla nutrizionista Haylie Pomroy e piace alle star di Hollywood tra cui Jennifer Lopez e Robert Downey Jr. I risultati non riguardano solo la perdita di peso ma la diminuzione dei livelli di colesterolo LDL e la stabilizzazione del tasso glicemico.

Questa dieta veloce dura meno di un mese, lo schema completo è di 28 giorni con tre fasi che si alternano in cicli settimanali. In ognuna di esse si mangiano alimenti differenti associati a diverse attività fisiche. Le regole di base sono ferree e devono essere rispettate per tutta la durata della dieta, dopo i primi 10 gg sarà più semplice seguirle: non saltare i pasti e mangiare ogni 3-4 ore, fare colazione entro 30 minuti dal risveglio, bere 30 cl di acqua per ogni kg di peso, preferite alimenti biologici, fate attività fisica 3 volte alla settimana (esercizio aerobico, esercizio anaerobico, esercizi rilassanti), rispettate le 3 fasi della dieta.

Dieta veloce del supermetabolismo: quali sono le fasi del programma dimagrante?

La prima fase della dieta interessa le giornate di lunedì e martedì e prevede un’alimentazione a base di frutta, verdura, proteine e cereali; la seconda fase prevede proteine e verdure (aboliti i grassi) il mercoledì e il giovedì, la terza fase inizia il venerdì e si protrae per tutto il weekend, si reintegrano i grassi uniti a proteine e cereali.

Dieta del supermetabolismo, cosa mangiare? Gli alimenti che fanno perdere 10 kg in un mese

Gli alimenti consigliati per accelerare il metabolismo sono: mele, noci, cioccolato amaro, fragole, ciliegie, zuppe, farina d’avena, cannella e aceto di mele. Sono tantissime le ricette per rendere più sfizosi i menu delle diverse fasi tra cui il frullato di fragole, la torta al cacao e i pancakes ai mirtilli per colazione. I pasti completi invece sono pollo al curry con cavoletti, merluzzo al forno e quinoa con ceci. Per concludere la dieta lampo del supermetabolismo c’è la quarta fase che consente di conservare il pesoforma, per non prendere nuovamente i kg persi dovete reintrodurre uno alla volta gli alimenti non consentiti e i grassi.