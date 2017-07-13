Disagi a Linate, check-in in tilt

Lunghe code per i passeggeri oggi, 13 luglio: Internet e il sistema registrazione check-in saltati

Lunghe code ai check-in e disagi per i passeggeri dell', a, nella mattinata di. Ad andare inè stato il sistema di, tanto che le hostess e gli stewart di terra devono controllare a mano ogni bagaglio: il risultato è un grande caos e, oltre anei voli.Secondo quanto trapelato dalla, la rete Internet ha smesso di funzionare e il problema ha riguardato moltissime compagnie aeree, ma non tutte. Tutti i bagagli vengono controllati a mano e numerosihanno accumulato notevoli ritardi. Un esempio lampante: l'aereo perdelle 7.25, alle 7.55 di oggi non era ancora decollato. Ma non è solo ungli assistenti di volo sono costretti a compilare le, con carta e penna a sfera. Per molti è un revival dei vecchi tempi, in cui i primi stewart e hostess sbrigavano le pratiche a mano, ma è impensabile che un’operazione che di solito ruba un quarto d’ora si tramuti in un’odissea per i passeggeri, i quali sono molto scocciati per la somma die ilinsopportabile più che per la gestione delle pratiche (specialmente chi viaggia con). Gli assistenti di volo stanno facendo quanto umanamente possibile e i tecnici addetti stanno cercando di risolvere il problema per riportare la situazione alla normalità.