Brutte notizie per Alessio Bruno di Temptation Island

di Redazione 13/07/2017

L’(ex?) uomo di Valeria Bigella incoronato come fidanzato peggiore da TV Sorrisi e Canzoni Temptation Island 2017 è iniziato da quasi 3 settimane e le polemiche non si placano. Tutte e 5 le coppie rimaste sono in crisi e tra queste, chi ha tenuto banco e ha mantenuta viva l’attenzione del dating show targato Maria De Filippi è quella formata da Francesca Baroni e Ruben Invernizzi, e quella composta da Valeria Bigella e Alessio Bruno. I telespettatori del programma condotto da Filippo Bisciglia hanno visto come, dopo essersi diviso dalla fidanzata, il ragazzo abbia legato con Carmen Di Mauro, tentatrice single, mancando di rispetto a Valeria. Ma le brutte notizie per Valerio corrono veloci, visto che TV Sorrisi e Canzoni lo ha incoronato Fidanzato Peggiore. Temptation Island anticipazioni: Alessio Bruno nella bufera I numerosi telespettatori non hanno certo gradito gli atteggiamenti di Alessio Bruno verso la single Carmen e la fidanzata Valeria durante le prime tre puntate di Temptation Island 2017 e per questo motivo, il settimanale ha voluto incoronarlo come fidanzato peggiore, battendo sul filo di lana Nicola Panico. Anche il calciatore ha ricevuto diverse critiche da tantissimi fan del reality dell’estate 2017 per il feeling con la tentatrice Antonella. Terzo posto per Ruben Invernizzi, a causa del suo carattere troppo remissivo nei riguardi della fidanzata Francesca Baroni, mentre il quarto e il quinto posto lo occupano Francesco Chiofalo e Antonio Lenti. Valeria e Alessio sono al centro delle polemiche, soprattutto Alessio Bruno per l’atteggiamento immaturo e infantile nei confronti della fidanzata, rea di volere una famiglia. Evidentemente, il ragazzo non si sente pronto per questo e non capisce neanche la reazione della Bigella, la quale sta approfondendo la conoscenza di un single, ritenendosi tale. Alla vista dei video, Alessio ha promesso che non avrà più rimorsi nei riguardi della fidanzata e si comporterà di conseguenza: come se finora non lo avesse fatto! Valeria richiederà il confronto con il fidanzato peggiore Alessio? Nel frattempo, tutti sono in trepida attesa di capire come andrà il falò di confronto tra Francesca e Ruben.

