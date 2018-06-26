Home Salute Disfunzione erettile, quali patologie nasconde davvero

di Redazione 26/06/2018

La disfunzione erettile viene considerata da molti una malattia, ma in realtà è da considerare un sintomo. Di disfunzione erettile ne soffre un uomo su due, dopo i 40 anni e il disturbo si lega anche all'invecchiamento. Chi ne soffre, nella maggior parte dei casi, si vergogna di parlarne e così tarda la terapia di guarigione. Disfunzione erettile: i rischi per il cuore Da un pò di tempo gli specialisti discutono su una qualche soluzione, poi pubblicata sulla rivista «Circulation», che ha dato conferma di come chi soffre di disfunzione erettile dovrebbe considerarsi più a rischio: e non solo perché ha molta probabilità di ottenere performance sessuali non memorabili. Sebbene non sia sempre così, il disturbo potrebbe essere il sintomo di una malattia sottostante: come il diabete o una cardiopatia. Un collegamento che è tanto più marcata quanto più è piccola la persona che ne soffre. Per questo, ai primi sintomi, è fondamentale andare da un medico per accertare subito la presenza di altre patologie. Vincenzo Mirone, direttore del dipartimento di urologia all’Università Federico II di Napoli e responsabile dei progetti di comunicazione della Società Italiana di Urologia ha dichiarato che "Potremmo definire la disfunzione erettile il metro di misura della sindrome metabolica. Lo dicono i numeri, inequivocabili, ma anche la nostra quotidianità" Disfunzione erettile e stress L’impotenza è un problema che coinvolge più di tre milioni di italiani ma solo il dieci per cento ha il coraggio di seguire una terapia. I farmaci da assumere per via orale sono una prima terapia molto comune per curare la disfunzione erettile, ma non hanno effetto proprio su tutti. Circa la metà degli uomini affetti non lo prende di frequente o afferma che la pillola non regali effettivi benefici. Tuttavia la disfunzione erettile può essere un sintomo di disturbi al cuore e la prevenzione è importante in particolare per i più giovani, che di solito non sono controllati da un cardiologo, se non per un problema già presente.

