Dolore cervicale, cos’è e come si può trattare

Si sente spesso parlare di cervicalgia oppure di dolore cervicale: il motivo è molto semplice, dal momento che si tratta di un disturbo particolarmente diffuso in tutta la popolazione che va a colpire una parte muscolo-scheletrica ben precisa del proprio corpo, ovvero il collo.

Tra le principali caratteristiche del dolore cervicale troviamo senza ombra di dubbio il fatto di focalizzarsi in modo specifico sul rachide cervicale, andando poi a diffondersi a un po’ tutte le strutture che si trovano all’interno del collo. Il riferimento non è solamente ai nervi e ai muscoli, ma pure alle vertebre appartenenti alla colonna vertebrale.

Tra le principali cause che possono senz’altro favorire l’insorgenza del dolore cervicale troviamo il fatto di assumere spesso e volentieri delle posture non corrette, ma anche l’aver preso un colpo di freddo, piuttosto che lo stress, che può rappresentare una minaccia altrettanto seria e da non sottovalutare. Esiste anche una forma acuta di dolore cervicale, che è però l’effetto di traumi cervicali che sono di solito più gravi, come nel caso di un’ernia cervicale, oppure del classico colpo di frusta, dell’iperlordosi lombare o dell’ipercifosi dorsale, senza dimenticare nel caso di speroni ossei, spondilosi e il fatto di praticare degli sport come il body building, dove è richiesta tanta potenza con numerosi sovraccarichi.

Alleviare il dolore cervicale in modo naturale

Uno dei trattamenti che stanno andando per la maggiore nel corso degli ultimi tempi è indubbiamente rappresentato da Cervicalix. Si tratta di un sistema che può tornare molto utile per il trattamento di questo dolore usando solamente degli ingredienti naturali e biologici, in cui non sono contenuti, di conseguenza, OGM oppure nichel.

Come si può evincere dal portale Cervicalix.it, grazie ad un uso e un’applicazione quotidiana di questa crema antinfiammatoria, ecco che sia lo stato infiammatorio che il fastidio a livello cervicale tenderanno a diminuire, riducendo anche il rischio di doversi confrontare ogni volta con fastidiosissime cefalee e mal di testa.

Come comportarsi

Oltre all’uso di creme antinfiammatorie, ci sono numerose soluzioni che si possono provare per la cura e il trattamento della cervicalgia. In primo luogo, per garantire una migliore e più efficace protezione del rachide cervicale, spesso e volentieri si rende necessario l’utilizzo di un collare cervicale. Si tratta di un rimedio che va molto bene quando il dolore a livello cervicale è legato a un colpo di frusta, ad esempio in seguito a un incidente in macchina, oppure da uno strappo muscolare ivi localizzato.

Nel corso delle ore notturne, una delle soluzioni più gettonate e consigliate è sicuramente quello di porre la testa su un cuscino ortopedico, realizzato appositamente per dare sollievo contro il dolore cervicale. Un altro fondamentale aspetto da tenere sempre in grande considerazione è quello che si riferisce alla postura: questa indicazione ha come scopo quello più che altro di prevenire questo tipo di problematica, che è molto diffusa tra tutte quelle persone che hanno la tendenza, nel corso dell’intera giornata, ad assumere spesso posture errate.

Se si dovesse passare molto tempo di fronte allo schermo di un computer, come nel caso di un impiegato, ad esempio, la cosa migliore da fare è quella di provvedere alla regolazione del display del dispositivo stesso. In questo modo, si può evitare ogni volta di dover girare la testa oppure spostare in modo troppo rapido lo sguardo verso altre zone del monitor. Quando il dolore cervicale è correlato a dei traumi, ecco che il suggerimento più interessante da seguire è quello di effettuare degli impacchi freddi sulla zona interessata. C’è da dire come la crioterapia sia una soluzione molto gettonata per sviluppare una specie di effetto analgesico sulla zona colpita dal dolore.