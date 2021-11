Realizzare un sito web è praticamente un passo obbligato per chiunque vuole avviare la propria attività online o per chi ha un’attività fisica, ma anche per liberi professionisti e per tutti coloro che vogliono essere rintracciabili online da potenziali clienti. Inoltre, realizzare un sito può essere necessario per chi desidera aprire un blog o un magazine online.

Le migliori offerte per realizzare siti web possono essere valutate in tutti questi casi, al fine di comprendere: i costi per la realizzazione, l’offerta in termini di caratteristiche del sito, programmazione e web design.

Come scegliere l’offerta migliore per realizzare un sito web?

La scelta dell’offerta migliore per la realizzazione di un sito web deve tener conto di diversi fattori. Ognuno dei quali può incidere direttamente o meno sia sui costi di realizzazione sia sulle prestazioni finali del sito.

Ecco quali sono i principali fattori da considerare nel campo della realizzazione siti.

Hosting e Dominio inclusi

Un’offerta sito web che prevede inclusi hosting e dominio è molto importante. Infatti, la scelta del giusto hosting, ossia del server sul quale verrà allocato il sito web, è essenziale per supportare il funzionamento, la velocità del sito e anche le funzionalità tecniche che poi permetteranno la creazione di un sito vetrina, di un blog oppure di un e-commerce. Per quanto riguarda il dominio, questo è necessario per avere un indirizzo facilmente raggiungibile online.

CMS utilizzato per la creazione del sito

La realizzazione di un sito su un CMS è vantaggiosa soprattutto per chi non ha forti esperienze nel campo della programmazione. Infatti, a differenza dei siti realizzati completamente in HTML o comunque in linguaggio informatico complesso per i neofiti, quelli con CMS sono più semplici da gestire successivamente alla loro realizzazione. Dopo aver realizzato il sito web con un CMS, dunque, potrai svolgere le corrette modifiche in modo autonomo, e al contempo utilizzare tutte le funzioni al meglio.

Tra i principali CMS che possono essere impiegati per la realizzazione del sito web vi sono:

WordPress: una piattaforma ideale per siti personali e blog, ma utile anche per piccoli e-shop grazie a plugin come WooCommerce.

una piattaforma ideale per siti personali e blog, ma utile anche per piccoli e-shop grazie a plugin come WooCommerce. PrestaShop: una piattaforma legata principalmente alla creazione e gestione ottimizzata di e-commerce.

una piattaforma legata principalmente alla creazione e gestione ottimizzata di e-commerce. Joomla!: un CMS perfetto sia per l’avvio di un sito vetrina sia per la creazione di una piattaforma per la vendita di prodotti o servizi online.

Caratteristiche e funzioni aggiuntive

Se scegli di realizzare o richiedere la creazione di un sito web, devi fare attenzione anche alle funzioni offerte da parte dell’agenzia o servizio al quale ti sei affidato.

Tra le principali caratteristiche e funzioni da prendere in considerazione ci sono:

Numero delle pagine che può avere il sito web da un minimo di 6 fino a un numero illimitato

che può avere il sito web da un minimo di 6 fino a un numero illimitato Numero dei prodotti caricabili (in caso di e-commerce) da minimo 100 fino a 70 mila prodotti circa.

(in caso di e-commerce) da minimo 100 fino a 70 mila prodotti circa. Modifica all’HTML o CSS: in base al tipo di sito web che si sceglie di farsi realizzare è possibile optare per HMLT e CSS non modificabili, oppure modificabili. Naturalmente, la seconda opzione permette di avere maggiori possibilità di personalizzare il proprio sito web.

in base al tipo di sito web che si sceglie di farsi realizzare è possibile optare per HMLT e CSS non modificabili, oppure modificabili. Naturalmente, la seconda opzione permette di avere maggiori possibilità di personalizzare il proprio sito web. Creazione di un blog: nel caso di e-commerce questa opzione non è scontata, in quanto bisogna optare per un servizio che ne permetta la realizzazione in modo attento.

Prezzo

Infine, non puoi che valutare il prezzo complessivo per la realizzazione del sito web. All’interno del prezzo naturalmente ci sono tutto il lavoro e l’assistenza che viene fornita da parte del professionista o agenzia che si occuperà della realizzazione del sito web. Scegli sempre un servizio che ti offra la possibilità di personalizzare il sito web e di avere le funzioni, pagine e strumenti di cui hai bisogno.