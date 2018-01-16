Home Intrattenimento Dolores O'Riordan morta a causa della depressione? Il ricordo di Giuliano Sangiorgi

di Redazione 16/01/2018

Il mondo della musica internazionale ieri è stato scosso da una nuova triste notizia, Dolores O'Riondan morta nel nell'hotel Hilton di Londra. La causa del decesso potrebbe essere legato alla depressione con cui l'artista lottava da anni... Ma ciò che ha commosso i fan nel corso delle ultime ore è il ricordo di Giuliano Sangiorgi pubblicato nella pagina Facebook dei Negramaro Dolores O'Riordan vita tra i Cramberries e la depressione La vista di Dolores O'Riordan non è stato affatto semplice. La cantante dei Cranberries più volte ha raccontato Quali sono stati i temi più brutti della sua vita, legati appunto a delle violenze sessuali e alcuni lutti. La stessa Dolores O'Riordan nel corso delle sue passate interviste non ha mai nascosto il fatto che determinati episodi hanno influito non solo sulla sua vita ma anche sulla sua carriera artistica. L'ultima delusione ad esempio ha infierito pesantemente anche sull'attività dei Camberries che nel 2009 si sono visti costretti a fermare la loro carriera musicale per un breve periodo. Dolores O'Riordan la famiglia la sua forza? Come sottolineato inizialmente Dolores O'riordan ha sempre avuto una vita costernata dalla depressione, tanto da pensare che questa sia una delle cause principali della sua morte improvvisa ancora al vaglio degli inquirenti. La cantante dei Camberries nel 2014 si era separata dal marito dopo circa vent'anni, un matrimonio da quale erano nati i suoi tre figli che lei stessa aveva definito la sua ragione di vita. Nel corso di passata interviste Dolores O'Riordan ha definito i suoi figli la figlia la vita ovvero coloro che l'hanno sempre aiutato a superare momenti difficili e a combattere contro la depressione. Cosa sarà successo dunque a Dolores O'Riordan ieri nella sua stanza dell'hotel Hilton a Londra, dove si era recata per lavorare nel nuovo studio di registrazione? Dolores O'Riordan il ricordo di Giuliano Sangiorgi su Facebook La morte improvvisa di Dolores O'Riordan, deceduta improvvisamente a 46 anni, ha davvero sconvolto tutti persino Giuliano Sangiorgi suo grandissimo fan. Mentre si cerca ancora di capire quali possono essere le cause della sua morte, il cantante dei Negramaro le ha voluto dedicare un post su Facebook. Il ricordo di Giuliano Sangiorgi racconta una Dolores O'Riordan decisamente diversa da come ce lo immaginiamo, fatta di paure e dolcezza, un essere così fragile che si ha paura di schiacciare con un forte abbraccio. Ciò che più ha colpito i fan dei Negramaro è il modo in cui Giuliano Sangiorgi parla della cantante dei The Cranberries, una vera e propria leggenda che si è portata con sé una parte importante della musica internazionale.

