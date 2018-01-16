Home Economia & Lavoro Dichiarazione 730, Novità dalla legge di Bilancio

di Redazione 16/01/2018

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul sito i nuovi modelli 2018 della dichiarazione 730, certificazione unica, Iva, 770, Iva 74-bis e CUPE, con le relative istruzioni. Pare che le indicate istruzioni fanno capo al nuovo termine di presentazione previsto dall’articolo 1, comma 933, lettera a), L. 205/2017 (legge di Bilancio 2018), quale il 31/10/2018. Le novità in materia di dichiarazione 730: i termini Il nuovo termine di presentazione ha sostituito il precedente 31 luglio, ivi compresi i termini per la presentazione della Certificazioni Uniche che indicavano solamente redditi esenti o non dichiarabili attraverso la dichiarazione 730 precompilata. Di conseguenza il 730 precompilato dovrà essere presentato entro il 23 luglio qualora ci sia la presentazione diretta all’Agenzia delle entrate o al Caf o al professionista. Entro il 7 luglio qualora si presenti al sostituto d’imposta. Gli stessi termini valgono anche in caso di presentazione del modello 730 ordinario. Altre novità sul 730 Oltre ai suddetti termini, le novità ministeriali del modello 730 riguardano altri campi. In primis sono state modificate le istruzioni inerenti ai quadri B, D e F e modificati i righi F7 ed F8 del quadro F e il rigo D3 del quadro D, per tener in considerazione il nuovo regime delle locazioni brevi. Pare poi che sia stato modificato il quadro C per adattarlo alle novità inerenti allo speciale regime di agevolazione riguardante i premi di risultato e welfare aziendale. Sono infatti previste percentuali di detrazione più larghe per le spese sostenute per gli interventi antisismici. Vi è l'aumento di 717 euro per le spese d’istruzione per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale d’istruzione. Inoltre sono state indicate tra quelle detraibili le spese sanitarie sostenute per comprare alimenti medici speciali, ivi esclusi quelli destinati ai neonati. Infine, ha subito modifiche anche il modello Iva. La novità più importante di quest’anno è sicuramente data dal nuovo quadro VH che dovrà essere compilato solo se si intende inviare, integrare o correggere i dati esclusi,incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

