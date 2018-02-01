Domenica In flop ascolti: Antonella Clerici al posto delle Parodi?

Cristina e Benedetta Parodi hanno letteralmente cancellato la domenica pomeriggio di Rai1. Barbara D'Urso gongola perché la sua Domenica Live continua a volare, ma dalla prossima edizione di Domenica In le cose cambieranno.

Antonella Clerici a Domenica In?

Il nome della conduttrice è in pole position per sostituire le sorelle Parodi nella prossima edizione di Domenica In. Lo storico format Rai non ha mai avuto ascolti così bassi e, secondo gli ultimi rumors, l'azienda vorrebbe affidare Domenica In ad Antonella Clerici. La novità è stata riportata sul Messaggero che sottolinea come la Clerici prima di abbandonare La Prova del Cuoco pretenda maggiori sicurezze professionali. La conduttrice dopo il successo del programma culinario è pronta per cambiare e stare qualche giorno in più a Milano le farebbe comodo.

Chi condurrà La Prova del Cuoco?

La Prova del Cuoco è Antonella Clerici, impossibile immagine il futuro del cooking show di Rai1 senza la riccioluta e bonaria Antonellina. Al suo posto però potrebbe arrivare Elisa Isoardi che ha già sostituito in passato la Clerici durante la gravidanza. Bella e giovane, la Isoardi era riuscita ad entrare subito nel cuore degli italiani, così come confermavano gli ascolti, e al ritorno di Antonella la Rai pose un veto. Tutto questo però fa parte del passato e nel suo futuro si spalancano le porte della domenica pomeriggio.

Domenica In, revival con Raffaella Carrà e Mara Venier

L'opzione Clerici è quella più accreditata al momento, ma nei corridoi Rai ci sono tantissimi nostalgici della Domenica In di Raffaella Carrà e di Mara Venier. Sarà un bello scontro tra chiome platinate. E voi chi preferireste?