Don Mazzi scarica Fabrizio Corona “Ho solo perso tempo”

Don Mazzi a Mattino 5 ha parlato di Fabrizio Corona e ha riferito che non vuole più offrirgli il suo aiuto. Le dure parole arrivano dopo le ultime news sullo scontro in una discoteca del centro a Milano con un ex collaboratore.

Mattino 5 oggi Don Mazzi su Corona

Nel programma condotto da Federica Panicucci è stato affrontato di nuovo il caso Corona e l'attuale situazione che vive l'ex re del gossip. Negli scorsi giorni Fabrizio è stato protagonista di un'accesa lite nel centro di Milano davanti all'ingresso di una nota discoteca. Fabrizio Corona ha accusato l'ex collaboratore di avergli rubato un orologio. Come annunciato dalla Panicucci i legali dell'uomo e di Corona hanno già difeso gli assistiti ma non c'è ancora una denuncia formale. Silvia Provvedi ha spiegato che che alcune persone davanti alla discoteca hanno incitato Corona alla discussione. L'avvocato Ivano Chiesa ha dichiarato che la lite “E’ avvenuta per ruggini pregresse. Tra i due c’è stato un alterco che non si vede dal filmato. Corona gliene ha dette di tutti i colori, ma non c’è stata nessuna aggressione fisica. Al momento Corona non risulta denunciato per l’episodio.”

Per gli opinionisti di Mattino 5 Fabrizio Corona è vittima delle prescrizioni dei giudici perché tutte le persone che gli vogliono male e i soliti giornalisti a caccia di scoop lo seguono ovunque. Don Mazzi però non è dello stesso parere.

“Non c'è niente di autentico in lui”

Il rapporto tra Don Mazzi e Fabrizio Corona è sempre stato caratterizzato da alti e bassi e il sacerdote della Comunità Exodus sperava di riportarlo da lui ma dopo gli ultimi fatti di cronaca ha deciso di chiudere i rapporti. “Si sente la divinità di se stesso” dice Don Mazzi a proposito di Corona, e al Corriere della Sera ha aggiunto: “È personaggio anche quando si pente”. Ora Fabrizio Corona deve stare molto attento perché deve rispettare i limiti e stare tranquillo se non vuole tornare in carcere.