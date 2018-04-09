Home Intrattenimento Lorenzo Riccardi segnalato a Uomini e Donne, cos'è successo?

di Redazione 09/04/2018

Lorenzo Riccardi segnalato alla redazione di Uomini e Donne? Il percorso di Sara Affi Fella sembra precipitare in pochissimo tempo. Cos'è successo al corteggiatore? Nel mirino del gossip insieme a Lorenzo Riccardi sarebbero finiti anche altri volti noti di Uomini e Donne, scopriamo insieme cos'è successo. Uomini e Donne anticipazioni, salta il trono classico? Quella che doveva essere una fase tranquilla per il trono classico di Uomini e Donne sembra esser stata travolta nuovamente dal gossip... Nessun scandalo hot nel mirino delle news, ma un'anomala vicinanza tra un corteggiatore e qualche volto noto del programma di Maria De Filippi. Nel corso di queste ultime ore nella categoria news dedicata a Uomini e Donne anticipazioni è stata posta una domanda particolare: salta il trono classico? Il dubbio sarebbe legato, ancora una volta, alla condotta di Lorenzo Riccardi segnalato alla redazione del programma. Cosa sta succedendo, dunque, negli studi Mediaset? Lorenzo Riccardi e Sonia Lorenzini stanno insieme? Come abbiamo annunciato all'inizio del nostro articolo, Lorenzo Riccardi sarebbe stato segnalato alla redazione di Uomini e Donne, ma perché? Secondo quanto reso noto, dopo l'addio ufficiale al trono di Sara Affi Fella dopo il bacio con Luigi Mastroianni, il corteggiatore potrebbe aver iniziato a frequentare seriamente uno dei volti noti di Uomini e Donne, nonché ex corteggiatrice ed ex tronista da poco tornata single... Lorenzo Riccardi e Sonia Lorenzini stanno insieme? Al momento non è ben chiaro cosa sia successo tra i due ragazzi dato che, nel momento in cui sarebbero stati avvistati, in loro compagnia a quanto pare ci sarebbe stata Cecilia Zagarrigo. Sara Affi Fella la scelta, Luigi o Lorenzo? La posizione di Lorenzo Riccardi dovrebbe essere chiarita nel corso delle nuove registrazioni di Uomini e Donne quando verrà convocato il corteggiatore. Secondo alcuni rumors però non avremo modo di vedere il ragazzo nel momento clou dedicato a Sara Affi Fella la scelta. La ragazza napoletana a quanto pare tra Luigi o Lorenzo potrebbe avere le idee molto chiare. Il ragazzo siciliano, dunque, lascerà il Uomini e Donne come fidanzato di Sara Affi Fella?

