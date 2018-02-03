Donna operata di tumore all'addome senza anestesia: chiacchiera tranquillamente con i medici
03/02/2018
In un ospedale veneto è stato effettuato un intervento senza l'uso dell'anestesia totale. Pare infatti che una donna veneta di 75 anni aveva bisogno di un intervento chirurgico a causa di un tumore all'addome ed è stata in sala operatoria per circa quattro ore senza essere sottoposta alla tradizionale anestesia, infatti la paziente era sveglia e cosciente e ha chiacchierato tranquillamente con i medici.
Intervento per tumore all'addome senza anestesia totaleE' la prima volta che il team di urologia e anestesia ha dato il via ad un'operazione chirurgica con anestesia locale. Il Dottor Fabio Toffoletto ha affermato che: "Di prassi, per interventi del genere si esegue la sedazione generale. "Tuttavia in questo caso l’abbiamo cambiata per effettuare un’anestesia regionale con il paziente cosciente". La cosiddetta anestesia cosciente è usata in particolare per pazienti che non godono di buone condizioni fisiche o per anziani, in quanto è una tecnica che produce dei benefici evidenti sul paziente già all'uscita dalla sala operatoria. L'individuo operato in questo modo non rischia le conseguenze negative dell’anestesia totale tipo lo stato confusionale, il dolore o la nausea.
Com'è andato l'intervento?Michele Amenta direttore del reparto d’urologia ha detto che "L’intervento è durato per circa 4 ore. Dal punto di vista umano è stata un’esperienza importante, in quanto gli specialisti si sono impegnati per dialogare con la donna, cercando di farla sentire a proprio agio sul tavolo operatorio". I punti positivi di questa modalità di anestesia si evincono in modo palese. Infatti, già a distanza di qualche ora, la signora godeva di massima coscienza e serenità in stanza. e leggeva comodamente il giornale. In più, anche i tempi delle dimissioni dall'ospedale sono più bassi, poiché la signora già pochi giorni dopo è potuta tornare tranquillamente a casa.
