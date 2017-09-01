Tumore al pancreas, la diagnosi con un selfie

Una rivoluzionaria app sviluppata dall’università di Washington è in grado di diagnosticare il cancro al pancreas con un selfie. Il sistema analizza il livello di bilirubina negli occhi ed è persino più preciso di un esame del sangue.

Un selfie per la diagnosi di cancro al pancreas

Il tumore al pancreas è uno dei più aggressivi, la sopravvivenza è ridottissima se la diagnosi non è precoce. Sappiamo tutti che quando di tratta di fare degli accertamenti le cose alle ASL sono infinite e spesso le prenotazioni sono disponibili per l’anno successivo. Da oggi però esiste un metodo semplice e veloce per la diagnosi del cancro al pancreas: un selfie.

Biliscreen, l’app più affidabile di un esame del sangue

Tra qualche anno i nostri smartphone faranno anche il caffè, per il momento si ‘limitano’ a fare altro come diagnosticare un tumore. Biliscreen è un’app che con un selfie ti dice se hai il cancro e bastano solo due minuti. L’app ha un complesso sistema di algoritmi che analizza il livello di bilirubina negli occhi e in particolare nella parte bianca.

Nei soggetti che hanno il cancro al pancreas la bilirubina aumenta sino a far diventare gialli gli occhi, purtroppo quando si verifica questa situazione il tumore è già in stadio avanzato e ci sono pochissime speranze di sopravvivenza. Ad occhio nudo non si può fare questa analisi ma l’app è in grado di percepire la presenza di bilirubina.

Sono tante le cose che si possono ‘leggere’ nei nostri occhi e Biliscreen è già stata testata con successo su 70 persone evidenziando una precisione del 90%. Ora si spera che questo strumento venga messo a disposizione di tutti per evitare appunto di recarsi in ospedale. L’obiettivo degli scienziati era quello di fornire uno strumento affidabile e gratuito. Biliscreen verrà presentata all’Ubicomp 2017.