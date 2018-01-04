Donna trovata morta ad Agropoli: era legata al letto

Un nuovo caso di omicidio sconvolge il nostro paese. Le agenzie di stampa hanno battuto da poco le news del ritrovamento choc ad Agropoli nel salernitano. Si tratta di una cinquantenne cinese.

Omicidio Agropoli

Era stata imbavagliata e legata con il nastro adesivo. La vittima, una donna di circa 50 anni di nazionalità cinese, è stata trovata priva di vita nella sua abitazione ad Agropoli, nella zona centrale della città. A dare l'allarme, secondo quanto riportato da Ansa, è stato il proprietario dell'appartamento che aveva bussato alla porta senza ricevere alcuna risposta. I carabinieri si sono trovati di fronte ad una scena terribile perché la donna era nuda sul letto ormai priva di vita. Una morte atroce. La salma della donna è stata trasportata presso l'obitorio di San Luca di Vallo della Lucania dove è stata ricomposta in attesta dell'autopsia. Intanto sono partite le indagini su quello che senza ombra di dubbio è un omicidio.

Le prime ipotesi

I carabinieri della compagnia di Agropoli stanno lavorando da ore e non è esclusa alcuna ipotesi. Il portale di news Info Cilento ha ricordato che l'omicidio della donna cinese è simile ad un altro caso. Nel 2011 venne trucidata e seppellita nelle campagne di Agropoli la 48enne Rosa Allegretti a cui erano stati legati mani e piedi. Forse dietro la morte di questa donna potrebbe esserci l'ombra della prostituzione oppure un gioco erotico finito male visto che era nuda sul letto. Al momento si tratta solo di ipotesi sono molte le piste seguite. Il Quotidiano del Cilento ha sottolineato inoltre che la comunità cinese che si è sviluppata nel salernitano non è integrata e molti hanno delle attività commerciali. L'autopsia dovrebbe chiarire le cause del decesso ma il ritrovamento del cadavere è avvenuto 3-4 giorni dopo la morte e le indagini si complicano. L'appartamento è stato analizzato a fondo dagli uomini della scientifica alla ricerca di indizi.