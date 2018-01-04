Morte Pino Daniele: la confessione della figlia Sara

Il 4 gennaio 2015 è morto Pino Daniele lasciando un vuoto incolmabile nel mondo della musica e soprattutto dei suoi familiari. Oggi a 3 anni di distanza, la figlia Sara ha parlato per la prima volta del suo dolore.

Sara Daniele irriconoscibile

Succede sempre così ai vip, quando finisce il clamore mediatico devono fare i conti con la vita di tutti i giorni. Lo sa benissimo Sara, la figlia di Pino Daniele che dopo la morte del padre ha avuto un brutto crollo. La 21enne amica di Aurora Ramazzotti ha raccontato che passava tutte le sue giornate in tuta e alle 11 del mattino aveva in mano un bicchiere di vino. A riportare la confessione di quei giorni tristi è TvZap ma per fortuna Sara Daniele ha capito che doveva fare qualcosa, a differenza degli altri aveva “accantonato” il lutto, non lo aveva elaborato.

Alex Daniele, figlio e personal manager di Pino

Sara può ancora ascoltare la voce di Pino Daniele ma le manca il padre, un sentimento condiviso da Alex che era il personal manager dell'artista. Il figlio più grande come riporta Leggo, aveva una frequenza personale con il genitore e a tre anni dalla morte dice che suonare era una missione per Pino Daniele e la chiave della sua musica è il sentimento. Alex Daniele continua a parlare del padre al presente e non è un caso se il prossimo 7 giugno al San Paolo di Napoli ci sarà un concerto tributo chiamato “Napoli è”.

Il figlio di Pino Daniele ha parlato anche del Festival di Sanremo che l'artista seguiva con molta attenzione anche se non amava la “gara”. Sicuramente avrebbe approvato la nuova direzione artistica e le scelte di Claudio Baglioni perché ha riscritto le regole con la giusta sensibilità. Anche Alex non ha mai smesso di ascoltare la voce di Pino Daniele e le sue giornate sono scandite dai pezzi che hanno fatto la storia della musica italiana, in base al “mood”.