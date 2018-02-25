Home Salute Donne, secondo uno studio avere figli fa invecchiare precocemente di 11 anni

di Redazione 25/02/2018

Le donne amano realizzarsi nel mondo del lavoro, nella vita di coppia, e anche in quanto madri. Arriva un punto in cui il desiderio di avere un figlio batte ogni altro sintomo ed emozione presente in ognuno di loro, anche se diventare mamma costa alcuni sacrifici. E se questo sacrificio fosse interamente legato all'aspetto estetico e giovane? Potrebbe darsi che avere figli faccia invecchiare precocemente, costringendo le donne a dover fare più presto i conti con la gioventù che sfiorisce. O almeno questo è emerso da uno studio. Donne, avere figli fa invecchiare prima, ecco lo studio Secondo un team di ricercatori sotto il coordinamento della dottoressa Anna Pollack della George Mason University, autrice dello studio (che è stato anche pubblicato su “Human Reproduction”) avere i figli regalerebbe 11 anni all’età biologica della mamma. Ciò significa che diventare madre abbrevia i telomeri di una donna di circa il 4,2% in quanto avvolgono la parte terminale del cromosoma e lo proteggono dal deterioramento. La loro lunghezza è legata ad un invecchiamento molto più lento e che consente solitamente una maggiore longevità. Donne, l'età che avanza di 11 anni per amore dei figli Stando allo studio dunque le donne rischiano un invecchiamento precoce. L'equipe della George Mason University ha compiuto l'analisi su 1.505 donne tra i 20 e i 44 anni coinvolte in uno studio nazionale in un periodo che va dal 1999 al 2002. Fra loro 444 non avevano mai avuto un figlio. La dottoressa Pollack ha spiegato che “Siamo stati sorpresi dai risultati. Si tratta dell’equivalente di circa 11 anni di invecchiamento cellulare accelerato”. L'esito potrebbe essere correlato allo stress di portare avanti la crescita di figli.

