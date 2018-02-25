Home Salute Gattino malformato con quattro orecchie e un occhio ritrovato in Australia

Gattino malformato con quattro orecchie e un occhio ritrovato in Australia

di Redazione 25/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'Australia è stata teatro di un ritrovamento molto dolce e commovente. Un gattino malformato con quattro orecchie e un occhio solo è stato ritrovato affetto da una pericolosa infezione in corso, ma che è stato capace di evitare la morte grazie al vero amore. Gattino malformato abbandonato in Australia Con molta probabilità il gattino è stato abbandonato perché malformato: la bestiuccia è stata ritrovata al di fuori di un’abitazione in condizioni molto gravi con un occhio apparentemente malato. Frankie, così è stato battezzato, presenta quattro orecchie e molti denti in più e forse questa sua malformazione è stato motivo di abbandono. A trovarlo è stato una coppia che, non appena lo ha notato si è in prima battuta commossa ma poi si è subito attivata per migliorare la situazione di salute di Frankie. Il gattino è stato subito ricoverato in clinica dove è stato costretto ad un intervento a causa del suo occhio malato: la situazione era troppo critica e e non è stato possibile salvare l'occhietto. “Aveva una brutta infezione a un occhio così l’abbiamo dovuto asportare perché il felino stava soffrendo troppo”, hanno detto dall’ambulatorio. Frankie, il gattino malformato è stato adottato Un volontario della clinica ha deciso di portare con sè il felino a casa pensando di tenerlo qualche giorno soltanto, e invece. "Ho ospitato più di 80 gatti nell’ultimo anno, ma con lui è stato diverso. Non ho nessuna intenzione di separarmi da lui". E così dopo tanto tempo, il gattino ,Frankie ha potuto provare la sensazione essere coinvolto dal vero grande amore.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp