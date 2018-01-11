Home Salute Dormire bene favorisce il dimagrimento, lo dice la scienza

di Redazione 11/01/2018

Chi vuole a tutti costi dimagrire, cerca soluzioni su soluzioni per favorire la perdita di peso. A volte però le alternative migliori si nascondono in abitudini della quotidianità. Non tutti sanno che dormire bene favorisce il dimagrimento. Grazie ad uno studio infatti, é stato dimostrato che bastano 20 minuti extra da dedicare al riposo per agevolare la perdita di peso. Dormendo questi pochi minuti in più ogni giorno consente di ridurre l'assunzione di cibi poco sani e quindi di perdere i kg in eccesso Dormire e dimagrire: lo studio La scoperta arriva dai ricercatori del King’s College di Londra, i quali hanno messo in risalto che, le persone con meno di 7 ore di riposo a notte se aumentavano di 20 minuti il loro sonno, eliminavano le calorie assunte ogni giorno. Questo per gli esperti ha significato che il tempo in più passato a dormire incide sulla dieta quotidiana. Quindi la mancanza di riposo spinge le cellule cerebrali a cercare i cibi più calorici. Dunque gli studiosi pensano sia questa la causa per cui le persone che dormono poco tendono ad ingrassare. E infatti il dottor Wendy Hall ha affermato che "aumentare la durata del sonno può portare ad una diminuzione dell’assunzione di zuccheri e quindi a dimagrire". Cambiare il proprio stile di vita in generale può per questo aiutare le persone ad assumere un’alimentazione più corretta. I consigli degli scienziati :dormire bene favorisce il dimagrimento Per tutte le persone che hanno partecipato allo studio sono stati dispensati consigli personalizzati, come ad esempio diminuire l’assunzione di caffeina, avere una routine rilassante e non andare a letto né troppo sazi né troppo famelici. Gli esiti della ricerca hanno mostrato che a distanza di un mese dall'assunzione di una migliore qualità del sonno le persone " cavie" sono state in grado di dimagrire, perché hanno diminuito l'ingerimento di zuccheri.

