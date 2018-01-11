Gemma Galgani Facebook: il buongiorno ottimista della dama

C'è del tenero tra Gemma e Giorgio? I fan della coppia di UeD ci sperano ancora ma Maria De Filippi è categorica al riguardo. Il potenziale ritorno di fiamma infatti è improbabile.

Movimenti social di Gemma Galgani

Attivissima come sempre su Facebook Gemma Galgani ha augurato il buongiorno alle sue “anime gemelle” sparse per l'Italia che non la lasciano mai da sola e la supportano. La dama del trono over sempre impegnata con il lavoro è alla ricerca di nuove soddisfazioni e a giudicare dal messaggio della buonanotte sono arrivate. Saggia come poche la bionda Gems è convinta che i meriti ricevuti bisogna guadagnarli altrimenti non sarebbe giusto ed è proprio questo suo modo di vivere che le permette di andare a dormire serenamente tutte le sere. Gemma Galgani d'altronde affronta la vita a testa alta ma l'insolito ottimismo potrebbe nascondere altro, per esempio il tanto sperato riavvicinamento con Giorgio Manetti.

Tina e Gemma rivali a Uomini e donne

Intanto negli studi di Uomini e donne continuano gli scontri tra l'opinionista Tina Cipollari e Gemma. Nelle ultime puntate la Galgani ha ammesso di provare ancora dei sentimenti per Giorgio Manetti e di essere legata al cavaliere, tanto che sta cercando in tutti i modi di riconquistarlo. Il comportamento della dama del trono over fa infuriare Tina che considera Gemma una donna zerbino e senza alcuna dignità.

Gemma e Giorgio: le rivelazioni di Maria De Filippi

La conduttrice di Uomini e donne intervistata sulla possibilità di un ritorno di fiamma tra la Galgani e Manetti ha detto che nonostante i grandi tentativi della dama il cavaliere è irremovibile. Ai giornalisti di Chi, Maria ha confessato che crede che Gemma sia onesta e sincera e non Giorgio non ha mai sminuito la loro storia. Inoltre la De Filippi ha parlato della rivalità tra Gemma e Tina e, anche in questo caso, ha confermato che è tutto vero e che la Cipollari odia la dama perché è il tipo di donna che lei non sarà mai. Intanto aspettiamo le prossime registrazioni di Uomini e donne per le ultime news.