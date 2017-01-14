Dragon Ball Super, Anticipazioni episodi 75-76 gennaio 2017: Incontri inaspettati

Prima del debutto del nuovo arco narrativo "Sopravvivenza dell'Universo" previsto per i primi di febbraio, i personaggi di Dragon Ball Super continueranno a tenerci compagnia su Italia 1 con altri appassionanti episodi che vedranno al centro dei riflettori soprattutto il mitico Gohan, il figlio di Goku nelle vesti del celebre Great Sayaman. Gli episodi che verranno mandati in onda per questo mese saranno proprio il 75 e il 76. Vediamo di scoprirne le trame. Nel corso dell'episodio 75 di Dragon Ball Super Gohan sarà pronto a trasformarsi in Great Saiyaman per combattere contro Goku ma accadrà qualcosa di inaspettato. Nel frattempo assisteremo agli allenamenti di Goku insieme a Crilin; quest’ultimo gli consiglierà di riprendere gli allenamenti insieme al maestro Muten. Infatti le Anticipazioni per l'episodio 76 ci rivelano che la prima strana lezione del maestro consisterà nel raccogliere “l’erba paradisiaca”, una missione che porterà non pochi problemi. [caption id="attachment_434" align="aligncenter" width="300"] In Dragon Ball Super arrivano Freezer, Majin Buu, Cell ed altri vecchi nemici di Goku[/caption]

Anticipazioni Dragon Ball Super: arrivano i "Cattivoni"

L'di, l'ultimo della stagione prima del debutto dell'arco narrativo Sopravvivenza dell'Universo, sarà caratterizzato dall'arrivo dei 'cattivoni'. Saranno in scenaed altri vecchi nemici chee i nostri eroi hanno già combattuto. Stando alle, la loro comparsa però potrebbe non essere casuale: l'erba paradisiaca provocherà infatti strani sintomi ai nostri eroi, talmente strani da riuscire a sviare la stessa realtà? La comparsa dei nuovi personaggi sarà soltanto un sogno o cos'altro? Freezer, come i fan ricorderanno, è il Dio della distruzione e, nel corso dei prossimi episodi, vorrà ad ogni costo colpire la terra e la razza umana, mentre Cell sarà concepito esclusivamente con l'intento di uccidere Son Goku. Majin Bu rappresenta inuna forma di vita magica controllata da Bibidy, lo stregone che terrorizzava le galassie. Saranno loro i personaggi principali deidel prossimo arco narrativo trasmesso su Italia 1.