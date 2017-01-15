Home Scienza e Tecnologia Facebook diventa anche sito giornalistico

Facebook diventa anche sito giornalistico

di Redazione 15/01/2017

Il sito Facebook diventa ora anche piattaforma giornalistica, attraverso il Facebook Journalism Project, annunciato dallo stesso Ceo, nonché fondatore di Facebook Mark Zuckerberg. Il progetto prevede l’azione su tre livelli: uno la collaborazione nella produzione delle news, il secondo prevede la proposta di e-learning, dei corsi per giornalisti di formazione e aggiornamento mentre il terzo livello è il reperimento di testimoni oculari degli avvenimenti. Molta attenzione è rivolta alla comunicazione delle news, fornendo ai lettori la visione di più articoli contemporaneamente. Facebook punta molto ad una grande visibilità per la stampa indipendente e per le edizioni locali, che sono il vero fulcro dell’informazione su cui punta Zuckerberg. Gli editori sono un po’ scettici riguardo a questo progetto, anche e soprattutto per via delle tremende “Bufale” che potrebbero circolare ma su questo Facebook conta molto sulla verifica e segnalazione da parte degli stessi lettori. Un altro punto su cui vengono sollevati dubbi è la “Super Partes” dell’informazione che si va a realizzare, visto il forte sbilanciamento che si è verificato su Facebook a proposito delle elezioni presidenziali USA, con una grande e sfacciata propensione per Hillary Clinton che ha anche generato le proteste dei Repubblicani.

