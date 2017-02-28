Home Attualità Dragon Ball Super Anticipazioni Episodio 81: info prossime iniziative in Italia

Dragon Ball Super Anticipazioni Episodio 81: info prossime iniziative in Italia

di Redazione 28/02/2017

Eccoci anche oggi con le nuove Anticipazioni di Dragon Ball Super, la famosa saga giapponese disegnata e diretta da Akira Toriyama, che ha fatto emozionare tante generazioni con le appassionanti vicende dei suoi piccoli ma grandi eroi, senza passare mai di moda. In particolare in Italia sono davvero tantissimi i fan del famoso cartone animato ritornato sugli schermi Mediaset soltanto lo scorso dicembre con i primi 27 episodi della saga di Dragon Ball Super, ovvero quella che segue Dragon Ball Z. Non sono pochi addirittura coloro che seguono gli aggiornamenti e le anticipazioni perfino degli episodi in onda ogni domenica in Giappone, dato che in Italia e negli altri paesi gli stessi episodi arrivano purtroppo sempre in leggero ritardo. Il nostro Paese però non si farà scappare l'occasione di sfruttare, come giusto che sia, il grande successo della saga di Akira per i suoi numerosi fan. Ed è per questo che nei prossimi mesi sono previste alcune iniziative volte a dare maggiore visibilità ai nostri eroi di Dragon Ball Super, in attesa dell'arrivo dei prossimo episodi della stagione. Anticipazioni Dragon Ball Super: trama episodio 81 Stando ad alcune indiscrezioni infatti Toei Animation avrebbe già siglato degli accordi per concedere la licenza ad alcune aziende italiane che, nei prossimi mesi, si occuperanno di distribuire gadget e prodotti di ogni genere (giochi, accessori scolastici) riguardanti propri i nostri eroi di Dragon Ball Super come Goku, Vegeta ma anche i temibili nemici incontrati nel corso degli stessi episodi andati in onda anche in Italia. Prossimamente infatti Italia 1 trasmetterà anche i successivi episodi della saga che riguardano i famosi tornei del sesto e settimo pianeta dell'Universo, a cui prenderà parte anche Gohan ed altri personaggi. Le Anticipazioni per l'episodio 81 di Dragon Ball Super ci rivelano infatti che, dopo lo spettacolare scontro tra il "piccolo" Gohan e il potente Levanda che non ha visto alcun vincitore o vinto, adesso toccherà a Goku prendere in mano la situazione affrontando i tre fratelli del "trio dei pericoli". Non sarà per niente facile sconfiggerli. Secondo voi ce la farà? Lo scopriremo nei prossimi episodi e nelle prossime Anticipazioni, non mancate!

