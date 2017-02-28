Uomini e Donne oggi Trono Classico: Soleil Sorge sotto accusa, cosa farà Luca Onestini?
di Redazione
L'appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne oggi si prospetta sempre più interessante... Negli studios di Mediaset la tensione sta per arrivare alle stelle e Maria De Filippi si troverà ancora una volta a fronteggiare i litigi tra corteggiatrici e tronisti. La bella e biondissima corteggiatrice Soleil Sorge è ancora sotto accusa. Cosa farà questa volta Luca Onestini?
Uomini e Donne Luca Onestini tronista, Cosa sta succedendo con Soleil Sorge?Questa nuova fase del Trono Classico di Uomini e Donne continua ad animarsi sempre di più... Come abbiamo avuto modo di vedere nell'arco di queste puntata Manuel Vallicella ha deciso di abbandonare il programma e Sonia Lorenzini, protagonista indiscussa del gossip italiano, ha anticipato la sua scelta lasciando il programma con Emanuele Mauti. Le cose adesso però sono cambiate anche per Luca Onestini. Il percorso del tronista sembrava procedere tranquillamente, tutto secondo le regole del programma dove il pubblico stava vedendo nascere e crescere sempre di più il sentimento tra Onestini e Soleil Sorge. A un certo punto del loro percorso ecco che la tranquillità del tronista viene interrotta dalla pubblicazione di alcune foto che ritraggono Soeil Sorge nuda, (Ndr. Sembrerebbe infatti che il telefono della ragazza sia stato hackerato), e di un video clip musicale particolarmente hot. I guai per Soleil Sorge però sembrano non finire qui, infatti nella puntata di Uomini e Donne dedicata al Trono Classico che sarà trasmessa oggi, troveremo la corteggiatrice nuovamente nel mirino delle accuse con una nuova segnalazione come mai?
Uomini e Donne Soleil Sorge, la corteggiatrice vicina all'ex fidanzato?Soleil Sorge, data l'attenzione di Luca Onestini per altre due corteggiatrici, alla fine ha accettato l'invito per un'esterna con il nuovo tronista arrivato in trasmissione. Ma ad infastidire Onestini nei confronti della sua corteggiatrice non sarebbe solo questo avvenimento... Alla redazione di Uomini e Donne sarebbe arrivata una segnalazione secondo cui la Sorge si starebbe riavvicinando al suo ex fidanzato. Di fronte a tutti questi scoop cosa sceglierà di fare Luca Onestini, eliminerà definitamente la ragazza dalla rosa delle sue corteggiatrici?
