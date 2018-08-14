Home Scienza e Tecnologia Drone Zephyr, è record: in volo per 25 giorni

Drone Zephyr, è record: in volo per 25 giorni

di Redazione 14/08/2018

Un vero e proprio successo per Airbus, che ha realizzato il velivolo. Il drone Zephyr è riuscito ad abbattere il precedente record, di 15 giorni, arrivando addirittura alla stratosfera. Il nuovo record di volo, stabilito proprio dal drone, è adesso di 25 giorni. Il drone Zephyr è molto più leggero e meno costoso rispetto ai precedenti, e riesce a svolgere tutte le funzioni di un normale satellite, a cui fa concorrenza. La missione del drone Zephyr e il record infranto Il drone Zephyr, in grado di abbattere completamente il precedente record, è stato prodotto da Airbus, con presupposti differenti rispetto ai precedenti velivoli. Più leggero e meno costoso, in grado di svolgere le funzioni di un satellite e raggiungere anche la stratosfera. Il drone pesa 75 chili e ha un'apertura alare di 25 metri. Partito dall'Arizona, il drone ha raggiunto il secondo strato dell'atmosfera, che ha una distanza che va dai 15 ai 50 mila chilometri dalla Terra. Fino ad ora, il drone Concorde e i ricognitori Usa U-2 e Blackbird SR-71 erano riusciti a raggiungere soltanto il primo strato dell'atmosfera. Il precedente record in volo è stato di 14 giorni. Lo Zephyr ha invece prolungato la permanenza di un velivolo senza pilota a 25 giorni, 23 ore e 57 minuti. La soddisfazione di Airbus I presupposti con i quali è stato realizzato il drone Zephyr possono portare a una vera rivoluzione tecnologica: il drone è molto meno costoso di un normale satellite, ma può svolgere le sue stesse funzioni. Non celata è la soddisfazione di Airbus: "E' il primo veicolo senza pilota di questo tipo a volare nella stratosfera. Funziona a energia solare, è un Haps, cioè uno pseudo satellite ad alta altitudine". Ha poi continuato: "I requisiti di lancio per Zephyr sono semplici rispetto a quelli dell'aviazione convenzionale: non serve una pista, né un aeroporto". L'azienda ha già intenzione di programmare altri voli entro la fine dell'anno.

