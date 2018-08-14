Home Attualità Londra, auto si schianta contro Parlamento

Londra, auto si schianta contro Parlamento

di Redazione 14/08/2018

Un uomo si è schiantato con la sua auto contro le barriere che circondano il Parlamento di Westminster, nel centro di Londra. Non si sa se l'atto sia frutto di un incidente o di un atto volontario; intanto l'indagine è passata direttamente nelle mani dell'antiterrorismo di Scotland Yard. La polizia ha già perquisito l'auto e trascinato l'uomo, che sembrava essere piuttosto tranquillo, al di fuori della sua auto. Schianto di un auto contro il Parlamento nel centro di Londra Lo schianto di un auto contro il Parlamento di Westminster nel centro di Londra è avvenuto intorno alle 7.37 locali (8.37 italiane). Un uomo, alla guida della sua auto, si è schiantato contro le barriere che circolando il Parlamento di Westminster, provocando qualche ferito e molto panico tra i presenti. Non è ancora chiaro se l'uomo abbia agito volontariamente o se l'atto è frutto di un semplice incidente. Per questo motivo, l'indagine è passata nelle mani delle unità di antiterrorismo di Scotland Yard. L'uomo, vestito con jeans e giubbotto nero, sembrava essere tranquillo dopo lo schianto, quando è stato trascinato fuori dalla sua auto dalla polizia. Secondo i presenti, l'uomo avrebbe imboccato una piccola strada che conduce al centro di Westminster e - ad alta velocità - si sarebbe schiantato. Ewalina Ochab, passante intervistata, ha dichiarato: "Mi è sembrato che agisse deliberatamenteStavo camminando sull'altro lato della stanza e ho sentito un gran rumore, persone gridare. Ho visto un'auto grigia arrivare a grande velocità e correre lungo le barriere e forse anche sul marciapiede". La situazione dei feriti Lo schianto ha provocato molto panico e shock tra i presenti. La maggior parte delle persone a cui sono state fatte delle domande era in evidente stato di agitazione, anche se lo schianto non ha provocato ferite gravi. Sul posto sono subito giunte delle ambulanze che hanno fornito cure e assistenza. Soltanto due persone sono state ferite nell'impatto, ma nessuna delle due in modo grave.

