Due maestre arrestate a Piacenza per maltrattamenti su minori

di Redazione 14/11/2017

Due maestre nelle scorse ore sono state arrestate nel cuore di Piacenza con un'accusa gravissima, ovvero quella di maltrattamenti su minori. Erano diverse le angherie a cui le due donne sottoponevano i loro alunni. Non si tratta solo atti fisici ma anche maltrattamenti a livello psicologico che hanno lasciato sconvolti gli inquirenti che hanno analizzato i filmanti. Ecco cos'è successo. La scuola degli orrori a Piacenza, due maestre arrestate Alcuni bambini settimane fa hanno avuto il coraggio di raccontare ai proprio genitori alcune delle angherie subite dalle loro insegnati durante le ore scolastiche. I piccoli sarebbero stati schiaffeggiati e umiliati in classe davanti i compagni, probabilmente solo per puro divertimento. L'istituto elementare di Piacenza in pochissimo tempo si era trasformato nella scuola degli orrori. Le due maestre in questione, di 45 e 58 anni, hanno schiaffeggiato, tirato per le orecchie e preso per il collo i loro piccoli alunni, oppure trattenuti e tirati dallo zaino finché non sarebbero caduti a terra. I maltrattamenti però non finiscono qui... Le maestre costringevano alcuni bambini con gravi difficoltà di apprendimento a leggere, ad esempio, in classe e nel momento in cui non riuscivano a far qualcosa venivano derisi. Un bambino in particolare sarebbe addirittura scoppiato in lacrime e la maestra orco gli avrebbe messo un ciuccio in bocca. Due maestre accusate di maltrattamenti su minori, arrestate in flagranza di reato Le indagini a carico delle due maestre sono cominciate lo scorso 30 ottobre, dopo la segnalazione di alcune genitori. In pochissime settimane le due maestre avrebbero messo in atto ben 39 episodi di maltrattamenti, la più brutale sarebbe stata la donna di 58 anni. Le insegnati sono state riprese con delle telecamere nascose tutto il tempo, tanto che gli inquirenti hanno deciso di intervenire nel momento in cui le "molestie" si erano fatte molto più insistenti e prepotenti. Le due maestre sono state arrestate in flagranza di reato sono state immediatamente arrestate con l'accusa di maltrattamenti su minori.

