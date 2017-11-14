Caricamento...

WhatsApp aggiornamenti, in arrivo versione speciale per iPad

14/11/2017

La popolare app di messaggistica istantanea torna a sorprendere gli utenti lanciando un aggiornamento dedicato solamente al prodotto iOS prodotto dalla Apple.

Aggiornamenti in vista per WhatsApp: funzioni dedicate solo all’iPad?

WhatsApp, l’applicazione di messaggistica istantanea più scaricata del mondo e utilizzata da milioni di utenti per scambiare messaggi di testo, vocali, immagini e tanto altro ancora, lancia un nuovo aggiornamento. Tra pochi mesi alcuni utenti non potranno più utilizzare l'app , ovvero coloro che posseggono degli smartphone datati non potranno più godere dell'applicazione. Gli sviluppatori hanno rivelato che sono in programma tanti nuovi aggiornamenti per gli utenti che non potranno però essere apportati a chi usa mezzi telefonici quasi obsoleti e non più aggiornabili ad una versione software recente. Per esempio, sarebbe in via di sviluppo un aggiornamento dedicato solo all’iPad.

La nuova versione per iPad di WhatsApp

Whatsapp potrebbe presto arrivare anche per iPad. La conferma è arrivata direttamente da WaBetaInfo, che attraverso Twitter ha condiviso una foto riguardo ad una versione di WhatsApp Desktop. I più attenti hanno notato che nell'immagine pubblicata sul social network, è presente una cartella chiamata Tablet iOS, in cui sono state inserite delle icone di default. Sicuramente, come avviene per la versione desktop, l’app richiederà l’accesso al prodotto Apple mediante iPhone o altro smartphone. Non è dato ancora sapere quando sarà disponibile questo nuovo aggiornamento, ma sicuramente a breve.

WhatsApp aggiornamenti iPad, nuove funzioni disponibili

In attesa di scoprire quali saranno i nuovi aggiornamenti per iPad, l’azienda ha finalmente introdotto la funzione di eliminare un messaggio inviato per sbaglio. Basta solamente selezionare il messaggio da cancellare e cliccare elimina per tutti. Ovviamente, bisogna farlo entro un certo limite di tempo, ovvero sette minuti, altrimenti l’opzione non sarà valida. Il destinatario riceverà uan notifica dell’avvenuta eliminazione, quindi meglio utilizzare uno dei tanti aggiornamenti di WhatsApp con parsimonia e intelligenza.
