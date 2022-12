É morta Claudia Arvati: chi era la storica corista di Claudio Baglioni

Un grave e tragico lutto nell’ambito della musica italiana. È morta, all’età di 62 anni e a seguito di una lunga malattia, Claudia Arvati, storica corista di Claudio Baglioni che, nel corso della sua carriera, aveva collaborato con alcuni cantanti e artisti importantissimi nell’ambito della musica italiana, come Donatella Rettore, Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Giorgia e Fiorella Mannoia.

Il post su Instagram di Claudio Baglioni sulla morte di Claudia Arvati

Con un post su Instagram, in cui l’ha ricordata soprattutto per mezzo della sua bellissima voce, Claudio Baglioni ha ufficializzato la morte di Claudia Arvati, storica corista italiana che aveva avuto modo di collaborare con numerosi cantanti e artisti italiani di rilievo. Di recente, Claudia Arvati si era fatta notare nella seconda edizione del programma The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici, in virtù della sua bellissima voce e di una presenza scenica ottenuta nel corso della sua carriera.

Chi era Claudia Arvati, storica corista di Claudio Baglioni

Fin da piccola, Claudia Arvati è stata in grado di mostrare una grandissima capacità vocalica, che le ha permesso di iniziare a studiare canto e musica fin dall’età di otto anni; dopo aver girato l’Italia in serate di diverso genere, si è trasferita a Roma all’età di 17 anni, realizzando cover all’interno di un gruppo femminile.

Qui è stata notata dalla casa discografica RCA che la inserita all’interno del gruppo dei Pandemonium, nel quale ha agito in quanto cantante e chitarrista. Successivamente, nel corso della sua carriera, ha collaborato con grandi artisti del panorama musicale italiano, come Claudio Baglioni e altri, quali Andrea Bocelli, Gianni Morandi, Gigi D’Alessio, Giorgia, Renato zero, Fiorella Mannoia e Donatella rettore.