Earth Day: Giornata mondiale della Terra, 52 azioni da compiere oggi

Oggi, venerdì 22 aprile 2022, si celebra la giornata mondiale della Terra, con cui si vuole ricordare a tutti che basta modificare delle piccole abitudini per cercare di non accelerare la fine del nostro pianeta dovuta al cambiamento climatico. E’ ormai chiaro che l’emergenza climatica diventi sempre più grave, anno dopo anno, pertanto la Giornata della Terra ha come scopo quello di ricordare e invitare tutti ad applicare delle misure urgenti per la salvaguardia dell’ambiente. La fine del nostro pianeta rischia di avvicinarsi prima del previsto e questo dipende principalmente dalla popolazione mondiale, che dovrebbe correggere alcuni stili di vita. La sfida è grande: ridurre drasticamente le emissioni del 45% entro il 2030 per far sì che il surriscaldamento globale non superi la soglia di 1,5°C. Eventi del genere, come la Giornata della Terra, hanno lo scopo di portare l’argomento al centro dell’attenzione. Ecco le 52 azioni da compiere per salvare la Terra.

Earth Day: la 52esima edizione della Giornata della Terra

Quest’anno l’Earth Day è arrivato alla sua 52esima edizione. L’evento fu ideato dalle Nazioni Unite e nacque negli Stati Uniti nel 1970, dopo la proposta dell’attivista John McConnell di istituire una giornata dedicata alla bellezza del Pianeta. Da allora ogni anno milioni di persone in tutto il mondo si riuniscono e si preoccupano di aumentare anche negli altri la consapevolezza della bellezza del nostro pianeta. Dal riciclo alla spesa intelligente, dall’uso dei mezzi pubblici ad uno stile di vita sostenibile: non serve molto per fare del bene alla natura. L’Earth Day Organization ha anche indicato 52 azioni da seguire per avere un impatto più leggero, numero che riprende proprio i 52 anni dell’iniziativa, in modo da far arrivare il messaggio a tutti.

Earth day: che cosa significa il doodle di Google

Il cambiamento climatico è il tema al centro del doodle ( ovvero il disegno che appare al posto del logo del motore di ricerca) di Google di oggi, dedicato alla Giornata della Terra che si celebra ogni 22 aprile dal 1970. L’animazione nel doodle di oggi si riferisce a quella che Google descrive come «una delle questioni più urgenti dei nostri tempi» affinché si ricordi di preservare il pianeta e chi lo abita.

Earth Day: le 52 azioni da compiere oggi

Quali sono le 52 azioni indicate dall’Earth Day Organization?