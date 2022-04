Lo sciopero generale organizzato dall’associazione lavoratori AL COBAS mette a dura prova pendolari e tutti coloro che si serviranno di treni, aerei, autobus e metro. Allo sciopero hanno aderito anche Federazione autisti operai, Lavoratori Metalmeccanici organizzati, Sindacato generale di classe, Slaiprolcobas, Sindacato degli operai autorganizzati. Inoltre, allo sciopero generale, nella stessa giornata si uniranno i settori trasporti e marittimo indetti da Usb Lavoro Privato e lo sciopero delle scuole comunali e private indetto da Csle. Trenitalia e Trenord hanno già comunicato quali saranno le fasce orarie sicure. Maggiori disagi potrebbero esserci per le compagnie aeree, autostrade e servizi marittimi. Ecco quali sono tutti i servizi che potrebbero non funzionare nello sciopero generale di domani venerdì 22 aprile 2022.

Sciopero generale del 22 aprile, stop ad aerei e treni: in quali ore non si potrà viaggiare?

Gli aerei saranno fermi dalle 00.01 alle 23.59 di venerdì 22 aprile, i treni dalle 00.01 alle 21, i trasporti marittimi da e verso le isole maggiori per 24 ore, da 1 ora prima della partenza, per le isole minori, invece, dalle 00.01 alle 24, Autostrade dalle 22 di giovedì 21 aprile alle 22 di venerdì 22 aprile. Discorso diverso, invece, per lo sciopero del personale che è previsto dalle ore 00.01 alle ore 21 di venerdì 22 aprile 2022.

Non ci dovrebbero essere delle modifiche degli orari di circolazione dei treni, così come sono garantiti i servizi essenziali per i treni regionali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Nonostante si tratti di uno sciopero generali, per legge devono essere sempre garantiti i servizi minimi: per esempio pronto soccorso, prestazioni sanitarie essenziali e che non possono essere fermate e le attività della Protezione civile.

Sciopero generale del 22 aprile 2022 delle scuole: quali servizi non funzioneranno?

Lo sciopero non riguarda solo i trasporti, ma anche l’ambito scolastico. E’ infatti previsto anche uno sciopero del personale ATA e dei docenti, per le giornate di venerdì 22 e sabato 23 aprile. Lo sciopero è stato proclamato dalla Confederazione CSLE (Confederazione Sindacati Lavoratori Europei) – Comparto scuola. L’Unione sindacale di base, anch’essa unita allo sciopero, ha organizzato per venerdì 22 aprile anche una manifestazione di tutte le categorie di lavoratrici e lavoratori coinvolti nella raccolta, produzione, logistica, trasporto, distribuzione e commercializzazione delle merci prevista per le ore 14 a Roma, in piazza della Repubblica