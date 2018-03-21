Home Economia & Lavoro Ecco eCall, in arrivo obbligo di chiamata d'emergenza in auto

Ecco eCall, in arrivo obbligo di chiamata d'emergenza in auto

di Redazione 21/03/2018

Arriva eCall, un servizio che ha lo scopo di ridurre il tempo dei soccorsi, consentendo così di limitare il pericolo di collisioni mortali. Spetta agli Stati membri stabilire le sanzioni per i costruttori inadempienti. Servizio eCall, come funziona A partire dal 31 marzo tutte le nuove auto dovranno essere dotate di chiamate d'emergenza fatta appositamente per limitare danni. Non è altro che unsistema adottato all'interno dell'Unione europea che si attiva in caso di incidente. Le novità, allora saranno tutte a carico dei costruttori, chiamati a garantire che tutti i nuovi tipi di veicoli e i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti installati a bordo relativi al sistema di emergenza basato sul 112, rispettino le regole europee. Le nuove auto vanno costruite in modo da garantire che, in caso di incidente grave i sensori o processori all'interno del veicolo, possano inviare in automatico una chiamata eCall al numero di emergenza unico europeo 112. eCall, come funzionano sanzioni e privacy Per quanto concerne le sanzioni, spetta agli Stati membri fissare le norme sanzionatorie che i costruttori subiranno in caso di non conformità alle disposizioni del regolamento europeo e agli atti di esecuzione. Bruxelles, spiega quali siano i tipi di non conformità soggetti a una sanzione ossia il rilascio di dichiarazioni false durante una procedura di omologazione o una procedura che conduce a un richiamo. Ma anche la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione e la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al ritiro dell'omologazione. Infine per la privacy, i costruttori hanno l'obbligo di assicurare che il sistema eCall di bordo basato sul 112 non sia oggetto di controllo frequente. Anzi i dati vengono in automatico soppressi dalla memoria interna del sistema di bordo basato sul 112. I dati non sono disponibili al di fuori del sistema eCall di bordo basato sul 112 ad alcuna entità prima dell'attivazione del sistema eCall. Le tecnologie che permettomo una maggiore tutela della privacy sono inserite nel sistema eCall di bordo basato sul 112.

