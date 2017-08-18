Eclissi di Sole Totale 21 Agosto in diretta dalla NASA
di Redazione
18/08/2017
Come e dove vedere l’eclissi solare totaleIl prossimo 21 agosto 2017 ci sarà l’eclissi totale di Sole, un avvenimento astronomico molto atteso dagli appassionati e dagli scienziati, i quali potranno godersi lo spettacolo a bordo di due jet. Bisognerà attendere il prossimo lunedì per vedere gli Stati Uniti D’America e parte d’Europa attraversati da ovest a est da una spettacolare eclisse che oscurerà per due minuti il cielo. Anche se in Italia non sarà possibile vederla, ecco come e dove assistere al fenomeno della Luna che oscura il Sole, anche in diretta streaming grazie alla NASA che permetterà di assistere via web. Per i popoli antichi, questo fenomeno celeste era presagio di sventura, tanto che molti credono che ci sia la fine del Mondo. L’eclissi di Sole totale del 21 agosto 2017 si avrà per prima sulla costa pacifica dell’Oregon, intorno alle 10: 20 ora locale, e dopo aver percorso da ovest a est i 14 stati USA, terminerà sulla costa atlantica del Sud Carolina verso le 13: 15 ora locale. Per i fortunati che si trovano negli Stati Uniti, si può ammirare in diretta questo spettacolare evento dalle Montagne Rocciose e in Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, North Carolina e South Carolina, ma a tutto il mondo potrà seguire questo fenomeno in diretta web sul suo sito ufficiale NASA, nonostante anche in alcune parti d’Europa si possa vedere.
Eclissi di Sole 21 agosto 2017, che cos’è e dove si può vedereQuando si parla di eclissi solare, si intende un fenomeno ottico che si verifica durante il Novilunio: il Sole, la Luna e la Terra sono perfettamente allineati in questo preciso ordine e l’ombra della Luna passa in alcuni punti sulla superficie terrestre, creando una eclissi di Sole, la quale può essere parziale se copre in parte il Sole, totale se lo oscura completamente. In Europa sarà totale in Islanda, Scozia e Irlanda potranno osservare l’eclissi da inizio alla fine, mentre nel Regno Unito, Norvegia, Francia, Paesi Bassi, Belgio, Spagna e Portogallo sarà invece eclissi parziale. A noi italiani non resta che collegarsi in diretta web dalla NASA per osservare il fenomeno celeste in streaming.
