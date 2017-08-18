Eclissi di Sole Totale 21 Agosto in diretta dalla NASA

Come e dove vedere l’eclissi solare totale

Il prossimoci sarà l’, un avvenimento astronomico molto atteso dagli appassionati e dagli scienziati, i quali potranno godersi lo spettacolo a bordo di due jet. Bisognerà attendere il prossimo lunedì per vedere gli Stati Uniti D’America e parte d’Europa attraversati da ovest a est da una spettacolare eclisse che oscurerà per due minuti il cielo. Anche se innon sarà possibile vederla, ecco come e dove assistere al fenomeno della, anche ingrazie alla NASA che permetterà di assistere via web. Per i popoli antichi, questoera presagio di sventura, tanto che molti credono che ci sia laL’si avrà per prima sulla costa pacifica dell’, intorno alle, e dopo aver percorso da ovest a est i 14 stati USA, terminerà sulla costa atlantica delverso le. Per i fortunati che si trovano negli Stati Uniti, si può ammirare in diretta questo spettacolare evento dalle Montagne Rocciose e in Oregon, Idaho, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tennessee, Georgia, North Carolina e South Carolina, ma a tutto il mondo potrà seguire questo fenomeno in diretta web sul suo, nonostante anche in alcune parti d’si possa vedere.Quando si parla di, si intende un fenomeno ottico che si verifica durante il Novilunio: il Sole, la Luna e lasono perfettamente allineati in questo preciso ordine e l’ombra della Luna passa in alcuni punti sulla superficie terrestre, creando una eclissi di Sole, la quale può esserese copre in parte il Sole,se lo oscura completamente. Insarà totale inpotranno osservare l’eclissi da inizio alla fine, mentre nelsarà invece eclissi parziale. A noi italiani non resta che collegarsi in diretta web dalla NASA per osservare il fenomeno celeste in