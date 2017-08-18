Monete di due euro false in circolazione: il trucco per riconoscerle

Allarme due euro falsi, i consigli per non farsi imbrogliare in vacanza

I falsari non vanno mai in vacanza e proprio in questi giorni sono molti i turisti che si sono ritrovati nel portamonete due euro falsi. Il Comando Antifalsificazione Monetaria dei Carabinieri, nell’ambito dell’operazione “Estate 2017” ha svolto diverse azioni sul territorio per contrastare il fenomeno del falso nummario. Durante le operazioni sono state sequestrate monete da 2 euro e banconote false (tagli da 20,50 e 100 euro). Il colonnello Forleo, ha spiegato al Corriere della Sera che l’attività dei falsari si intensifica in estate perché aumenta il numero di presenze straniere sul territorio. Proprio in questi giorni soni state sequestrate 900 monete da 2 euro false che sarebbero finite nelle casse di una gelateria di Napoli.

Calamita per riconoscere i due euro falsi

I falsari hanno le ore contate e non solo perché i Carabinieri sono sempre in azione. Per riconoscere le monete false infatti basta una calamita. La Zecca effettua un procedimento particolare per renderle magnetiche. Provate ad avvicinare un magnete alla moneta e se questa si ‘attacca’ è vera! Tuttavia occorre prestare attenzione anche alle banconote che non sono immuni, sulla costa campana sono stati sequestrati 4,5 milioni di euro. I commercianti possono riconoscerle con i dispositivi elettrici e anche alle casse automatiche si può scoprire se la banconota è falsa. Per un controllo veloce, provate a sentire la filigrana strofinando con l’indice e il pollice in alto al centro.