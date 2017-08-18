Caricamento...

Lettera35 Logo Lettera35

Monete di due euro false in circolazione: il trucco per riconoscerle

Redazione Avatar

di Redazione

18/08/2017

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

Allarme due euro falsi, i consigli per non farsi imbrogliare in vacanza

I falsari non vanno mai in vacanza e proprio in questi giorni sono molti i turisti che si sono ritrovati nel portamonete due euro falsi. Il Comando Antifalsificazione Monetaria dei Carabinieri, nell’ambito dell’operazione “Estate 2017” ha svolto diverse azioni sul territorio per contrastare il fenomeno del falso nummario. Durante le operazioni sono state sequestrate monete da 2 euro e banconote false (tagli da 20,50 e 100 euro). Il colonnello Forleo, ha spiegato al Corriere della Sera che l’attività dei falsari si intensifica in estate perché aumenta il numero di presenze straniere sul territorio. Proprio in questi giorni soni state sequestrate 900 monete da 2 euro false che sarebbero finite nelle casse di una gelateria di Napoli.

Calamita per riconoscere i due euro falsi

I falsari hanno le ore contate e non solo perché i Carabinieri sono sempre in azione. Per riconoscere le monete false infatti basta una calamita. La Zecca effettua un procedimento particolare per renderle magnetiche. Provate ad avvicinare un magnete alla moneta e se questa si ‘attacca’ è vera! Tuttavia occorre prestare attenzione anche alle banconote che non sono immuni, sulla costa campana sono stati sequestrati 4,5 milioni di euro. I commercianti possono riconoscerle con i dispositivi elettrici e anche alle casse automatiche si può scoprire se la banconota è falsa. Per un controllo veloce, provate a sentire la filigrana strofinando con l’indice e il pollice in alto al centro.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Eclissi di Sole Totale 21 Agosto in diretta dalla NASA

Articolo Successivo

Scuola, polemica maestri italiani: stipendio uguale a insegnanti in Europa

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

Come raggiungere l’aeroporto di Malpensa

22/11/2025

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

PNRR: quali sono i principali progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza?

22/11/2025

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

Designer italiani: l’importanza di scegliere elementi di qualità e Made in Italy

18/11/2025