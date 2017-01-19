Home Economia & Lavoro Economia sempre più in ginocchio in Centro Italia

Economia sempre più in ginocchio in Centro Italia

di Redazione 19/01/2017

Ieri una nuova forte scossa ha seminato nuovamente panico e incertezze nella zona già duramente colpita dal terremoto di agosto. Questa nuova scossa si inserisce in un momento di drammatica difficoltà a causa del maltempo con nevicate record e temperature rigidissime. In alcune aree manca anche l’energia elettrica e i terremotati sono chiusini container e roulotte senza riscaldamento, per aprire le porte dei container occorre prenderle a calci, tanto sono bloccate dal ghiaccio. Gli allevatori sono disperati, stanno per perdere l’unica risorsa che hanno per affrontare il futuro, gli animali. Questi stanno morendo per il freddo, per la sete mancando acqua disponibile e anche di fame, non avendo gli allevatori più mangime da dare loro da mangiare. Molte promesse erano state fatte ma, sostengono gli allevatori, poche ne sono state mantenute. L’economia di enormi aree del Centro Italia è azzerata e non si vede alcuno sbocco positivo nel breve termine. Le persone che per scelta o per necessità hanno continuato a restare in queste zone disastrate, non vedono ormai più alcun futuro innanzi a loro e questo non uccide il corpo ma uccide l’animo, che è ancora peggio.

