MetLife offre un buono da 50 Euro per una polizza vita

di Redazione

19/01/2017

TITOLO
MetLife è una realtà assicurativa leader nel ramo vita. Nonostante il moderato pessimismo espresso da Enti di Rating internazionale rispetto al ramo vita globale che ha portato l’Outlook da stabile a negativo, gli investimenti in polizze vota sono superiori agli acquisti di titoli di Stato. MetLife propone una polizza vita, chiamata LiberaMente, ampiamente personalizzabile rispetto alle esigenze dei clienti con versamenti a partire da soli 9 Euro al mese. I versamenti possono essere eseguiti mensilmente, semestralmente o annualmente. Esistono dei limiti di età per la sottoscrizione di questa polizza: non oltre i 75 anni di età, 65 se prevista in polizza anche la copertura per invalidità permanente. La durata è da 5 a 15 anni ma non si può andare oltre gli ottant’anni. Anche i massimali di copertura sono estremamente variabili, in rapporto alla capacità di versamento mensile. Per persone fino a 45 anni di età e per massimale fino a 200 mila Euro non è nemmeno richiesta una visita medica ma è sufficiente una semplice autocertificazione. Per ogni sottoscrizione di polizza vita MetLife offre un buono del valore di 50 Euro da spendersi presso Ikea, Decathlon, Brums o Zalando, a scelta.
