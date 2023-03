Ed Sheeran annuncia “Subtract” (–): tracklist e data di uscita dell’album

Ed Sheeran ha annunciato il suo sesto album in studio, intitolato “–” e pronunciato “Subtract”. È l’ultimo capitolo della serie di dischi intitolati con simboli matematici. Presentazione, tracklist e data di uscita dell’album.

Ed Sheeran annuncia “Subtract”: storie di paura, depressione e ansia

Ed Sheeran sta per portare a termine la sua serie di album intitolati con simboli matematici: dopo x, +, ÷ e =, arriva il sesto album in studio intitolato “–” e pronunciato “Subtract”.

“Subtract” viene presentato come un ritorno alle origini del cantautore britannico, dopo il pop raffinato di gran parte del catalogo di Sheeran; un comunicato stampa promette canzoni che vanno da “trame essenziali e di tendenza folk ad arrangiamenti più audaci, a banda intera/orchestrali”.

In una dichiarazione che ha accompagnato l’annuncio dell’album, Ed Sheeran ha affermato di aver lavorato a questo disco per ben 10 anni. Inizialmente il progetto era inteso come un album puramente acustico, per cui sono state scritte centinaia di canzoni. Il lavoro è stato inevitabilmente interrotto a causa di una serie di eventi nella vita personale del cantautore che si sono susseguiti dall’inizio del 2022. “In poco più di una settimana, ho sostituito il lavoro di un decennio con i miei pensieri più profondi e oscuri”, ha detto Sheeran.

Sheeran ha spiegato che all’inizio dell’anno scorso, a sua moglie Cherry Seaborn è stato diagnosticato un tumore “senza via di trattamento” fino a dopo la nascita del loro bambino all’inizio dell’anno scorso e che il suo migliore amico Jamal Edwards è scomparso tragicamente, tutto nel giro di un mese. Inoltre, il cantautore ha dovuto affrontare (e ha vinto) un processo per plagio: era stato accusato di aver copiato un’altra canzone con la sua hit “Shape of You”.

“Stavo attraversando una spirale di paura, depressione e ansia”, ha scritto Ed Sheeran. “Per la prima volta non sto cercando di creare un album che piacerà alla gente, sto semplicemente pubblicando qualcosa che sia onesto e fedele a dove sono nella mia vita adulta“.

“Subtract”: tracklist e data di uscita

Ed Sheeran ha scritto e registrato le 14 tracce di “Subtract” con Aaron Dessner, produttore che ha avuto un ruolo creativo importante nella realizzazione dei dischi “Folklore” e “Evermore” di Taylor Swift. Sheeran ha raccontato infatti che è stata la sua amica di lunga data Swift a presentargli il produttore Dessner e a consigliare loro di lavorare insieme.

La tracklist di “Subtract” è la seguente:

1. “Boat”

2. “Salt Water”

3. “Eyes Closed”

4. “Life Goes On”

5. “Dusty”

6. “End of Youth”

7. “Colourblind”

8. “Curtains”

9. “Borderline”

10. “Spark”

11. “Vega”

12. “Sycamore”

13. “No Strings”

14. “The Hills of Aberfeldy”

Il disco verrà rilasciato ovunque il 5 maggio 2023, e sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di musica in streaming. È già possibile preordinare copie fisiche di “Subtract” collegandosi al sito ufficiale di Ed Sheeran.