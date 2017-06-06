Home Intrattenimento Elga e Diego di Uomini e Donne promessi sposi

Elga e Diego di Uomini e Donne promessi sposi

di Redazione 06/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un'altra coppia di Uomini e Donne è pronta per fare il grande passo. Infatti dopo anni di felice convivenza l'ex tronista Elga Enardu e il suo compagno, Diego Daddi, hanno deciso di sposarsi anche se ufficialmente non c'è una data. Ma come hanno confermato i due ragazzi intervistati da 'Radio Free Station' ormai siamo vicini. Diego, che per amore da tempo si è trasferito dalla sua Napoli in Sardegna, ha ammesso che doveva succedere già qualche tempo fa ma la morte della nonna che amava molto ha cambiato i loro piani anche se i tempi sono maturi. La pensa così anche Elga, sempre più felice accanto al suo uomo: “Il tempo mi ha confermato che Diego è l’amore della mia vita, non cambio idea”, ha ammesso l'ex tronista di Uomini e Donne. All'epoca lei era rimasta profondamente delusa dal 'no' di Marcelo Fuentes, il corteggiatore che voleva diventasse anche la sua scelta mentre Diego su era presentato come corteggiatore di Claudia Piumetto, anche lui alla fine aveva risposto no alla scelta e così o due ragazzi una volta liberi da impegni si erano conosciuti meglio e innamorati. Il loro sogno adesso, dopo aver messo su ufficialmente famiglia, è quello di avere un figlio perché ad Elga non basta più solo fare la zia di Tommaso, il figlio della sua gemella Serena che dopo la storia tormentata con Giovanni Conversano è felice da tempo accanto al cantante Pago. Elga e Diego stanno benissimo insieme e per questo non hanno mai pensato di partecipare a Temptation Island: “Non lo faremo mai, non potremo mai rovinare il nostro rapporto così”, dicono anche se i loro rapporti con la redazione di Uomini e Donne sono sempre buoni.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp