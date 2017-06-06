Home Intrattenimento Trono Over news: tutte le dame contro Gemma

di Redazione 06/06/2017

Ormai lo sappiamo da tempo, Gemma Galgani è amatissima dal pubblico ma non tutti i protagonisti del Trono Over la pensano allo stesso modo. Chi ha conosciuto bene 'dama' torinese ha spesso un'opinione diversa e non ha paura a dichiararlo come hanno fatto negli ultimi giorni altre due storiche protagoniste del datinh show di Maria De Filippi, Barbara De Santi e Rossella Bova che dalle pagine del settimanale 'Vero' l'hanno attaccata. Barbara De Santi nella storia di Uomini e Donne ha avuto scontri pesanti con Gemma e ancora una volta ne approfitta per definirla un'egocentrica che pensa soltanto a se stessa e a come apparire meglio di fronte alle telecamere. A dimostrarlo ancora una volta sarebbe la storia con Marco Firpo: “Lei piagnucola e si lamenta – ha detto Barbara - perché dice che le sue storie sono messe in pericolo dai commenti degli opinionisti, ma si guarda bene dal lasciare la trasmissione”. Un pensiero simile a quella di Rossella, altra amatissima ex del Trono Over: una volta lei e la Galgani erano amiche, tutto è cambiato quando la donna romana l'ha cercata per avere un appoggio e lei si è tirata indietro. La Bova dice di avere ancora i messaggi in cui Gemma le chiedeva consiglio su come avere maggiore spazio in studio per le sue storie rispetto a Barbara. Ecco perché secondo lei Marco dovrebbe cambiare idea. Ma c'è anche una nuova dama di Uomini e Donne che ha messo Gemma nel mirino: è Graziella Montanari, la vulcanica signora che è stata grande protagonista dell'ultima stagione nel dating show di Canale 5. Sulla sua pagina Facebook ha condiviso le interviste di Barbara e Rossella aggiungendo anche un parere personale: “Le è maleducata, irrispettosa e sputa veleno contro tutti”. Gemma si lascerà passare tutto addosso oppure è pronta a rispondere?

