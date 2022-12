Elisa in concerto su Rai 2: data, ospiti e scaletta di “An Intimate Night”

Elisa è in tour nei teatri italiani con “An Intimate Night”: uno dei suoi spettacoli verrà trasmesso in prima serata su Rai 2. Ecco quando, quali saranno gli ospiti e la scaletta della serata.

Elisa in concerto su Rai 2: “An Intimate Night”

Elisa, dopo il successo di “O Forse Sei Tu” al Festival di Sanremo 2022 e la conclusione del tour “Diari Aperti”, ha iniziato la sua tournée nei teatri italiani: “An Intimate Night”.

“An Intimate Night”, la tournée nei teatri di Elisa, è iniziata il 1 dicembre 2022 a Trieste. Gli spettacoli si distinguono dai concerti del tour precedente per l’atmosfera molto più intima tipica dell’ambiente teatrale. La cantante sta incantando il pubblico con la sua voce accompagnata da pianoforte, chitarra e archi.

Uno dei concerti di Elisa nel quadro di “An Intimate Night” verrà trasmesso in prima serata su Rai 2: lo conferma la cantante su Twitter. Lo spettacolo scelto per la prima serata si è tenuto nella prima metà di dicembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

L’appuntamento per vedere Elisa esibirsi in concerto su Rai 2 è per giovedì 5 gennaio 2023. Lo spettacolo inizierà alle ore 21.20 e sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.

“An Intimate Night”, gli ospiti della serata

Accanto alla protagonista indiscussa della serata, Elisa, sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano non mancheranno il compagno, produttore e chitarrista Andrea Rigonat, e agli archi: Caterina Coco (primo violino), Alessio Cavalazzi (violino), Matteo Lipari (viola), Valentina Sgarbossa (violoncello) e Simone Giorgini (contrabbasso).

Altri ospiti della serata di “An Intimate Night”, in prima serata su Rai 2 il 5 gennaio, sono: Dardust, compositore e produttore discografico che suonerà il pianoforte; Brunori Sas; Mahmood; Emma; Rkomi; Giuliano Sangiorgi; Tommaso Paradiso; Ligabue; Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura. Sul palco anche l’attore Edoardo Leo: presenterà alcuni monologhi.

Scaletta di “An Intimate Night”: quali canzoni canterà Elisa

Di seguito la scaletta, ovvero l’ordine delle canzoni della serata, del concerto di Elisa al Teatro degli Arcimboldi di Milano, tenutosi il 10 dicembre e trasmesso alle 21.20 su Rai 2 il 5 gennaio 2023.

Come te nessuno mai

Silent Song

Promettimi

Anche fragile

Una poesia anche per te

Labyrinth

Un filo di seta negli abissi

No Hero

L’anima vola

Qualcosa che non c’è

Seta

Palla al centro

Ancora qui

Eppure sentire (un senso di te)

Strings Interlude

O forse sei tu

Se piovesse il tuo nome

Luce (tramonti a nord est)

Gli ostacoli del cuore

Stay

Together

Encore:

Stille Nacht, Heilige Nacht(Joseph Mohr & Franz Gruber cover)

A modo tuo