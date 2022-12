Metodi naturali e rimedi per combattere ed eliminare l’insonnia, come il CBD

Ogni anno la percentuale di persone che soffrono d’insonnia aumenta in Italia così come nel resto del mondo, le cause possono dipendere da diversi fattori, molto spesso variegati e non sempre facilmente individuabili, ma esistono metodi e rimedi naturali che aiutano a dormire sonni tranquilli.

L’effetto rilassante del CBD

Tra i benefici del CBD c’è sicuramente l’effetto rilassante che è del tutto naturale, in quanto il cannabidiolo non contiene il THC che altera sia la coscienza che la percezione. Gli estratti naturali di CBD favoriscono il relax, distendono i nervi e conciliano il sonno ed è possibile berlo assieme a preparati naturali come thè e tisane.

Evitare di mangiare o bere in modo eccessivo a cena

Tra i rimedi e metodi naturali per combattere l’insonnia ci sono le buone abitudini alimentari, che includono una cena leggera e l’astenersi dal consumo di alcol anche prima di andare a dormire. Se qualcuno crede che un bicchierino faccia bene durante la notte, deve fare sempre attenzione a non superare i 4 cl esclusivamente dopo cena. Mantenere una dieta sana è un ottimo rimedio naturale per combattere l’insonnia.

Praticare attività fisica e sport

Molto spesso l’insonnia è causata da forte stress e ansia, in questi casi ma anche per mantenersi in forma, attività fisica e sport sono rimedi naturali perché non solo rinforzano il sistema immunitario, ma consentono all’organismo di funzionare meglio anche attraverso il miglioramento dei processi metabolici. Praticare sport e svolgere attività fisica regolarmente sono anche ottimi metodi naturali per combattere lo stress e ridurre l’ansia, persino una passeggiata di 20 – 40 minuti può fare miracoli e aiutare a fare dolci sogni.

Comportamenti da evitare in caso di insonnia

Sono diverse le soluzioni fai da te o le credenze popolari per chi soffre d’insonnia ma bisogna sempre prestare attenzione onde evitare di peggiorare la situazione.

Evitare di assumere farmaci sedativi senza prescrizione medica, è sicuramente l’atteggiamento migliore per non commettere un gravissimo errore, infatti, l’insonnia non deve essere curata con i farmaci. Anche in caso di prescrizione medica, bisogna sempre fare attenzione perché questa tipologia di medicine potrebbe provocare dipendenza in caso di uso assiduo e sregolato, soprattutto quando si assumono farmaci in dosi più elevate di quelle prescritte.

Per dormire meglio la notte ed evitare di alimentare l’insonnia, non bisogna fare il pisolino pomeridiano, in quanto potrebbe sballare il ritmo circadiano.

Alimenti che favoriscono il sonno e cibi da evitare per chi soffre d’insonnia

Fra i cibi che aiutano a eliminare l’insonnia e favorire il sonno, ci sono gli alimenti che contengono la vitamina B1, come cereali, legumi, uova e carni suine. Anche gli alimenti come pesce, noci e cereali integrali sono un vero toccasana per chi vuole dormire beatamente, perché contengono la vitamina B6.

Gli alimenti da evitare prima di andare a letto sono il cioccolato, le fritture e tutto ciò che è ricco di grassi, il mate, ginseng e il caffè, la nicotina e come già accennato, l’alcol, che potrebbe creare sonnolenza soltanto in un primo momento per ripercuotere dopo poche decine di minuti uno stato di eccitazione nocivo per l’organismo, durante le ore notturne.