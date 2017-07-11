Elisa Isoardi e Matteo Salvini non stanno più insieme? Le foto della conduttrice

Gossip estate 2017: Elisa Isoardi paparazzata ad Ibiza con un uomo, e non è Matteo Salvini

Matteo Salvini è stato scaricato da Elisa Isoardi? Dopo due anni di relazione la conduttrice ha dato il benservito al leader della Lega. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto del bacio appassionato tra la Isoardi in vacanza ad Ibiza e un avvocato, Matteo Placidi. Si tratta di un vero e proprio scoop visto che sino a qualche giorno fa Elisa Isoardi pubblicava su Instagram foto e dediche proprio per Matteo Salvini con cui è andata anche al concerto di Vasco Rossi. Possibile che la passione sia svanita in così poco tempo?

Elisa Isoardi probabilmente si è stancata di aspettare Matteo Salvini, sempre impegnato per motivi politici. La conduttrice ha staccato la spina e ha deciso di volare ad Ibiza, meta preferita dei vip dove ha incontrato l’avvocato romano ben noto alla movida dell’isola. Eppure sino a poco tempo fa Elisa Isoardi parlava di matrimonio con il leader del Carroccio ed era sicura che a breve sarebbe arrivata la proposta. La conduttrice non aveva nascosto il desiderio di un figlio perché la sua vita si era colorata di altre aspettative. Secondo alcuni rumors però la proposta c’era stata ma le nozze erano state rimandate e proprio questo avrebbe spinto Elisa Isoardi ad allontanarsi da Matteo Salvini.

Chi è Elisa Isoardi? Curiosità sulla conduttrice televisiva

Elisa Isoardi è nata a Monterosso Grana ed è cresciuta nella provincia di Cuneo. Dopo il diploma si è trasferita a Roma per studiare recitazione ma oggi vive a Milano. Ha lavorato come modella e sfilato per brand importanti, prima di arrivare in tv ha partecipato a diversi concorsi di bellezza tra cui Miss Italia. Nel 2005 il debutto in Rai e dal 2011 conduce anche un programma radiofonico. Tra le relazioni famose, oltre a quella con Matteo Salvini, una intensa con l’imprenditore Canio Giovanni Mazzaro.