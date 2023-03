Nuovo allarme dal Mediterraneo: circa 500 migranti al largo della Sicilia si trovano su un barcone in difficoltà. Necessità immediata di soccorsi.

Emergenza migranti: 500 persone su barcone in difficoltà nel Mediterraneo

Questa mattina, il servizio telefonico Alarm Phone, che riceve le richieste di soccorso provenienti dal Mediterraneo, ha scritto su Twitter:

“Alarm Phone è in contatto con circa 500 persone su un barcone partito dalla #Libia, ci ha chiamato dall’area SAR italiana. Abbiamo allertato le autorità competenti. Non perdete tempo: mandate subito i soccorsi!”.

Sembra che alla luce di questa segnalazione, diverse motovedette italiane si siano dirette al largo della Sicilia per soccorrere i migranti in difficoltà.

In queste stesse ore è salito a 73 il numero delle vittime del tragico naufragio di migranti avvenuto lo scorso 26 febbraio in Calabria, a Steccato di Cutro (Crotone). I Vigili del Fuoco, che da giorni continuano la ricerca dei dispersi, hanno individuato in acqua il corpo di un bambino, dell’età approssimativa di 5 anni.

Lampedusa al collasso: 1.869 migranti arrivati in un solo giorno

Mentre proseguono le ricerche dei dispersi di Cutro e si cerca di soccorrere i migranti bloccati in mare dal maltempo, a Lampedusa continuano gli sbarchi.

Nella serata di ieri la guardia costiera ha portato in salvo 42 migranti che tentavano di raggiungere l’Italia. Grazie al primo intervento di un peschereccio tunisino e successivamente delle forze dell’ordine italiane, non risulta nessun disperso e tutti sono salvi. Alcuni dei migranti sono stati portati al poliambulatorio poiché in forte ipotermia.

Intanto, nelle ultime ore sono arrivati a Lampedusa oltre 2.200 migranti. L’hotspot siciliano conta 2.624 ospiti a fronte di una capienza di 400 posti. Dopo la consultazione con il Ministero dell’Interno, la prefettura di Agrigento sta lavorando ai trasferimenti dei migranti per alleggerire la pressione sul centro di accoglienza.

Tuttavia, i viaggi programmati per trasferire i migranti sono in queste ore tutt’altro che semplici. Infatti, gli sbarchi continui e le avverse condizioni meteorologiche tengono costantemente impegnate le forze dell’ordine, gli operatori sanitari e i volontari.