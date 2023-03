Amburgo. Un uomo ha aperto il fuoco in un centro di culto dei Testimoni di Geova. Le vittime sono otto, tra cui una donna incinta, e altrettanti i feriti. L’attentatore si è suicidato. Immediato l’intervento delle forze dell’ordine.

Amburgo, sparatoria in un centro di culto dei Testimoni di Geova: vittime e feriti

Nella serata del 9 marzo 2023, la città tedesca di Amburgo è stata testimone di una strage. Un uomo è entrato in un centro di culto dei Testimoni di Geova ed ha aperto il fuoco.

Il responsabile della sparatoria è un ex membro della comunità. L’uomo, 35 anni e di origini tedesche, si diceva un consulente aziendale. Tuttavia, secondo i media tedeschi le sue referenze erano “dubbie” e piuttosto “strane”. Chiedeva per i suoi servizi tariffe impensabili, a partire da 250.000 euro + Iva.

Non è chiaro il movente della sparatoria. Le autorità tedesche escludono che si tratti di un atto di terrorismo. La strage è stata indicata con il termine “amoktat”, ovvero il gesto di un folle che spara alla folla.

Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 19.00 di ieri, in via Deelböge, nel quartiere Gross Borstel, era iniziato un evento religioso dei Testimoni di Geova. La funzione religiosa si stava svolgendo nella Sala del Regno, un edificio a tre piani.

Dopo circa due ore, alle 21.00 circa, sono stati chiamati la polizia e i Vigili del fuoco. Alcuni testimoni hanno riferito di aver sentito dei colpi di arma da fuoco. Poco dopo sul posto è giunta una pattuglia che si trovata nei paraggi.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine tedesche ha presumibilmente impedito che il bilancio della sparatoria fosse più tragico di quello che è stato. Il killer ha puntato l’arma verso se stesso quando ha visto arrivare gli agenti e si è suicidato.

Nella sparatoria ad Amburgo hanno perso la vita 8 persone, tra cui una donna incinta al settimo mese. I feriti sono altrettanti, e sono stati soccorsi dai vigili del fuoco.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si unisce al cordoglio tedesco di queste ore, e invia un messaggio al Presidente della Repubblica Federale di Germania, Frank-Walter Steinmeier. Si legge: “Le immagini della brutale violenza nel tempio dei Testimoni di Geova della città di Amburgo hanno dolorosamente colpito gli italiani tutti. Sconvolge, in particolare, l’accanimento contro cittadini inermi, pacificamente riuniti in un luogo di culto. In questa tristissima circostanza desidero far pervenire a Lei, signor Presidente e caro amico, le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e le espressioni della mia personale vicinanza al lutto delle famiglie delle vittime. Il nostro affettuoso pensiero va anche ai molti feriti, augurando loro un pronto e completo ristabilimento”.