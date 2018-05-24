Enterogermina ritirata dal mercato: ecco i numeri dei lotti

L'Aifa ha diramato un'allerta che riguarda i rischi derivati dall'assunzione di capsule di Enterogermina a base di bacillus clausii.

Ritirata Enterogermina dal mercato

Nelle ultime ore è stata diramata un'allerta che riguarda il ritiro di Enterogermina dalle farmacie. Sono molte le persone che ne fanno largo uso perché apporta benefici all'organismo. Tuttavia pare che il consumo eccessivo delle capsule di Enterogermina non ha effetti positivi e l'Agenzia Italiana del Farmaco ha predisposto il ritiro immediato di cinque lotti in particolare. Lo Sportello dei Diritti ha precisato che le confezioni ritirate sono quelle da 12 capsule. Di seguito riportiamo i riferimenti precisi:

Numero 3029 scad. 08/2018 Lotto 2022 scad. 05/2019 Lotto 2034 scad. 10/2019 Numero 2034A scad. 10/2019 Lotto 3058 scad. 08/2020

Perché Enterogermina è stata richiamata

La Sanofi, azienda produttrice di Enterogermina si è già attivata per il ritiro dei prodotti richiamati dalle farmacie nazionali. È importante precisare che si tratta di un ritiro a scopo precauzionale, l'Aifa infatti vuole far passare ai consumatori il messaggio che le capsule di bacillus clausii possono avere conseguenze negative sull'organismo. Nel foglietto illustrativo del prodotto viene anche sconsigliato l'uso prolungato suggerendo la somministrazione per brevi periodi. Giovanni D'Agata dello Sportello dei Diritti ha chiarito qual è la posizione di Sanofi sui potenziali rischi che non sono indicati sul foglietto illustrativo. Non ci sono casi di persone che hanno riscontrato effetti collaterali dovuti all'eccessivo utilizzo di capsule di bacillus clausii. Per ulteriori chiarimenti contattare il numero verde riservato 800-536389.