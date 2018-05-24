Uomini e donne news: paura per Lorenzo Riccardi, corteggiatore di Sara Affi Fella

Lorenzo Riccardi vittima di un incidente in moto. Il corteggiatore di Sara Affi Fella era con il padre e un'auto li ha tamponati. Trasportato in ospedale con l'ambulanza non ha riportato gravi ferite, ma solo un danno al ginocchio.

Condizioni di salute di Lorenzo dopo l'incidente

Il corteggiatore di Sara Affi Fella ha avuto un brutto incidente stradale mentre era in sella al suo motorino con il padre. Lo scontro è avvenuto in Via Beatrice d'Este e, secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, il mezzo sarebbe stato tamponato da un'auto. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato Lorenzo in ospedale. Le sue condizioni di salute per fortuna non destano preoccupazioni, ha riportato solo alcune ferite al ginocchio come ha mostrato lui stesso su Instagram. Lorenzo Riccardi ha pubblicato una foto mentre è seduto sulla sedia a rotelle nei corridoi dell'ospedale Gaetano Pini di Milano. Questo è il secondo incidente in moto per Lorenzo in appena un mese, dell'altro aveva parlato in studio a Uomini e donne proprio poco tempo fa. Lorenzo infatti aveva partecipato alla puntata della scelta di Nilufar Addati ancora infortunato.

Scelta Sara Affi Fella rimandata

La tronista di Uomini e donne avrebbe dovuto fare la sua scelta lunedì, ma la redazione ha comunicato che era stata annullata senza spiegare il motivo. Qualcuno aveva ipotizzato che Sara Affi Fella fosse ancora indecisa tra Lorenzo e Luigi ma nell'ultima puntata era apparsa molto determinata. Oggi è stato svelato il mistero, con la notizia dell'incidente di Lorenzo Riccardi. Solo un forte spavento per il corteggiatore che adesso spera di riprendesi per partecipare all'esterna in villa con la corteggiatrice e coronare il suo sogno d'amore.