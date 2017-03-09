Ermal Meta Twitter: critche dopo le news su Amici 16, il tweet che gela i fan

Ermal Meta è uno dei giudici del serale di Amici 16, una notizia che non è piaciuta ai suoi fan. Il cast del talent è stato completamente rinnovato e da tempo circolavano i rumors sulla presenza di un artista di Sanremo 2017. Maria De Filippi è entrata in punta di piedi sul palco dell’Ariston ma dietro le quinte ha stretto amicizia con i cantanti. Molti di loro avevano già fatto sapere che avrebbero collaborato volentieri con Queen Mary ma ancora una volta l’istrionica conduttrice ha stupito tutti scegliendo di arruolare un personaggio mainstream come Ermal Meta, qualcosa già visto con l’ultima edizione di X Factor dove tra i giudici c’era Manuel Agnelli.

Le news sulla nuova avventura di Ermal Meta al serale di Amici 16 hanno fatto in breve il giro dei social e un utente su Twitter ha attaccato il futuro giudice scrivendo: «Anche tu hai ceduto a quella mafiosa di Maria» Immediata la replica, in un tweet il cantante di ‘Vietato morire’ ha gelato tutti: «Ma vai a cag**e». Risposta secca ed eloquente quella di Ermal Meta che, non è l’unico ad aver ceduto alla corte di Maria De Filippi.

Il prossimo 25 marzo 2017 infatti il nuovo giudice Ermal Meta dividerà la scena con Elisa e Morgan i due coach del serale di Amici 16, considerati ‘traditori’ perché si sono venduti al sistema. Il leader dei Bluevertigo ha venduto l’anima allo showbiz partecipando ad X Factor, oltre ad essere un personaggio di elevatissima cultura musicale con lui lo share è assicurato, Elisa Toffoli invece ha persino più fan che in passato. Ermal Meta porta un valore aggiunto al serale di Amici 16, e noi siamo convinti che Maria De Filippi voglia tenerselo stretto. Inoltre pochi sanno che ha scritto canzoni per Emma e Annalisa, quindi ad Amici è ‘quasi’ di casa. Vi aspettiamo molto presto per le nuove news su Ermal Meta ad Amici 16!